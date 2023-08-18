Часто парикмахеры советуют подстригать кончики, но не все готовы отрезать хоть несколько сантиментов волос, поэтому проблему можно решить простыми и эффектными лайфхаками.

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Правильно питайтесь и пейте воду

Вы этого могли и не знать, но волосы не любят диет и экспериментов с питанием. Чтобы оно было здоровым и ухоженным, включите в свой рацион мясо, рыбу, овощи и гречку. Также волосы нуждаются в увлажнении, поэтому старайтесь пить не менее 1,5 литра воды в день.

Употребляйте витамины

Кончики волос могут расслаиваться из-за внутренних сбоев в организме, в частности, недостаток витаминов. За рост волос отвечают витамины А и Е, а также группы В.



Употребляйте витамины для волос / Фото с Hair Gorgeous EN

Используйте шелковые наволочки

Перейдите из хлопчатобумажных наволочек на шелковые. Сон на гладкой ткани существенно уменьшает трение волос, а это означает меньшее количество поврежденных, ослабленных и поломанных волос.

Пользуйтесь термозащитой

Не стоит увлекаться горячим стайлингом. Фены и плойки – главные враги здоровых волос. При сушке волос феном обязательно используйте термозащиту.

Не забывайте о маслах

Одним из лучших средств в борьбе с кончиками является использование маслиц, питающих и восстанавливающих волосы. Вы можете приобрести готовые масла в магазине, или использовать натуральные – оливковое, миндальное или масло жожоба.