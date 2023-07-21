Многие любят завтракать омлетами, скремблами или вареными яйцами. В них содержится достаточное количество белка, и они как нельзя лучше смакуют нам именно утром.

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Польза яиц на завтрак

Яйца содержат следующие необходимые микроэлементы как мед, железо, магний, марганец, селен и цинк. Кроме того, яйца могут помочь уменьшить жир и способствовать снижению веса.

Яйца могут помочь контролировать чувство голода и регулировать потребление пищи. Они богаты белком, который насыщает и помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает их полезными для поддержания здорового веса.

– отметила диетология Изабелла Рамос Подбой из My Health Checked.

Потребление яиц может также снизить уровень грелина (гормона, повышающего аппетит), что еще больше способствует контролю веса.

Исследования показали, что яичный белок способен сократить висцеральный жир. Скрытый внутри вашего живота висцеральный жир, также известный как брюшной жир, окружает некоторые из ваших жизненно важных органов, таких как печень, поджелудочная железа и кишечник.



Яйца на завтрак очень полезны / Фото с Egg info

Из-за такого сложного расположения накопление этого вредного жира может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца и диабет.

И хотя раньше яйца считались плохой пищей для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диетологиня объяснила, что их употребление в умеренных количествах не будет плохо влиять.

"Исследования показывают, что употребление до двух целых яиц в день считается безопасным количеством, которое не оказывает негативного влияния на сердечно-сосудистую систему", – отметила Изабелла Рамос Пидбий.