Достаточное количество физических упражнений, отдых и правильное питание – важнейшие части, которые поддерживают сбалансированную диету и помогают здорово похудеть.

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Белки помогают похудеть

Вашим приоритетом всегда должно быть обеспечение достаточного количества белка. Он необходим для похудения, так как может увеличить чувство сытости, снизить тягу или чувство голода, ограничит потребление калорий и поможет избежать случаев переедания.

Продукты насыщенные белком также обладают сильным термическим эффектом, который помогает ускорить метаболизм, чтобы вы могли быстрее сжигать калории и избавляться от лишних килограммов.

Однако не все белки одинаковы. Нежирные белки особенно полезны для тех, кто хочет похудеть в средней части тела благодаря тому, что у них мало жира.

Включение нежирных белков в ваш рацион может значительно снизить количество калорий из насыщенных жиров.

Диетолог и эксперт по фитнесу Натали Комова порекомендовала лучшие источники нежирного белка, которые можно есть каждый день, чтобы способствовать здоровому потере веса в средней части тела.

Жирная рыба

Регулярное употребление жирной рыбы (например, лосося, тунца, анчоусов и сельди) – отличный способ добавить в свой рацион нежирный белок и полезные жиры.

"Они являются здоровым источником нежирных белков и омега-3 жирных кислот", – отметила диетология.

Рыба помогает дольше оставаться сытыми, а это значит, что вы не будете склонны переедать в конце дня. Рыба также способна творить чудеса с вашим метаболизмом.

Содержание белка и жира оказывает эффект повышая скорость метаболизма и способствует снижению веса,

– добавлена диетология Натальи Комова.

Лосось является одним из богатейших питательными веществами продуктов. Он считается суперпродуктом, поскольку содержит антиоксидантные элементы, такие как селен и другие минералы, такие как фосфор, цинк и калий, а также витамин В.

Когда люди слышат, что в лососе много жира, они, естественно, склонны избегать его, но доктор медицинских наук Эва Де Анджелис отмечает, что "содержащиеся в нем жирные кислоты омега-3 являются одними из самых полезных жиров, которые мы можем есть . Жир и белок являются ключевыми питательными веществами для похудения".



Белки помогают похудеть / Фото из Shutterstock

Фасоль и чечевица

Чечевица и фасоль – одни из лучших продуктов, которые можно есть каждый день для похудения. Они содержат большое количество клетчатки и полезны для сердца.

Эти бобовые содержат клетчатку и нежирные белки, которые могут дольше сохранять чувство сытости и уменьшать чувство голода и уровень холестерина.

Если вам нужно подтянуть живот, то бобовые прекрасно помогут вам это сделать.

Фасоль и чечевица ускоряют сжигание жира в области живота и предотвращают его накопление благодаря сильному термическому воздействию.

– объясняет Натальи Комова.

Они могут помочь ускорить ваш метаболизм, чтобы вы могли избавиться от жира на животе быстрее, чем когда-либо.

Диетология также предлагает включить в свой ежедневный рацион нежирное мясо, греческий йогурт, мясо индейки, курицу-гриль и тофу. В общем, переход на питание с высоким содержанием белка – это замена здорового питания.



Белки помогают похудеть / Фото из Shutterstock