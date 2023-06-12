Следовательно, некоторые продукты способны даже отсрочить признаки старения тела. Однако существуют такие, которые, наоборот, ухудшают состояние организма и влияют на все органы и системы.

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Какие продукты испортят вам настроение и жизнь

Обработанное мясо

Блюда с обработанными мясными продуктами обычно смакуют и выглядят очень аппетитно, однако не слишком здорово. Следовательно, колбаски и другие мясные деликатесы – гарант проблем со здоровьем.

Переработанное мясо, например бекон и мясные деликатесы, переполненные натрием и консервантами, которые могут привести к вздутию живота, обезвоживанию и головокружению. Уменьшение количества обработанного мяса, которое вы потребляете, может помочь уменьшить эти симптомы и улучшить память, концентрацию и настроение,

– сообщает диетология Келли Миддлтон.

От еды пострадает не только физическое здоровье, но и когнитивные функции. Это подтвердило исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition. Взрослые среднего возраста, рацион которых обладал высоким содержанием обработанного мяса, имели более высокий риск развития легких когнитивных расстройств, что могут привести к деменции.

Рафинированные зерна

Белый хлеб и макароны стали для многих постоянными углеводами в рационе. Однако они несут минимум пользы нашему организму, ведь изготовлены из очищенных зерен, прошедших высокую обработку. В их составе остались только простые углеводы и низкое содержание клетчатки, витаминов и минералов. Эксперты предупреждают, что употребление этих продуктов в больших количествах связано с более высоким риском различных хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца, и ментальных нарушений.

Сладкие продукты

Сахар – еще один враг здорового организма. Он может повлиять не только на самочувствие и вес, но и ухудшить состояние мозга. Именно сладкие продукты являются главным виновником проблем с памятью, настроением, концентрацией и другими когнитивными функциями. Именно поэтому следует избегать чрезмерного потребления газированных напитков, конфет, пирожных и десертов.

Употребление большого количества сахара влечет за собой быстрые скачки уровня сахара в крови. Это может привести к трудностям с концентрацией, перепадам настроения и усталости, что в конечном итоге влияет на память и стабильность настроения,

– предупреждает эксперт.