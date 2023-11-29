Если вы сталкиваетесь с проблемой, что учите материал в течение длительного времени, но в вашей голове остается пустота, вам следует попробовать некоторые методы запоминания, которые уже помогают многим людям. О некоторых из них рассказала нейробиолог Дафна Шохами.

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Акронимы и акростихи

Акронимы и акростихи – это очень полезное средство запоминания информации. Особенно это действенно, если важно не только изучить термины, но и запомнить их порядок. для этого вам нужно придумать новое слово или группу слов, и каждая первая буква слова будет начинаться с первой буквы термина, который вам нужно выучить.

К примеру, если вы хотите запомнить цвета радуги, вы можете воспользоваться фразой "цапля осень ждет упорно, будет сани красить". В каждом слове этого предложения зашифрован один из цветов радуги.

Музыкальная мнемотехника

Если вы знаете наизусть все песни любимого исполнителя, но забываете, что вам нужно купить в магазине, на это есть простое объяснение. Увлекательные песни запоминаются значительно легче, чем длинный ряд нелепых слов и букв.



Запоминать много информации можно с помощью музыки / Фото Pexels

Итак, в следующий раз, когда вам понадобится что-то запомнить, попробуйте соединить информацию с мелодией, которую вы уже знаете.

Римированная мнемотехника

Как и музыкальная мнемотехника, рифмованная использует удобные и привлекательные ритмы и узоры, чтобы сделать запоминание проще. Для того чтобы применить этот метод, вам нужно заканчивать каждую строку информации рифмой.

Это поможет вам быстро и надолго запомнить сложную информацию.

Создайте дворец памяти

Эта техника несколько сложнее предыдущих, но также может помочь вам. Для этого вам нужно мысленно нанести на воображаемую карту изображения, представляющие информацию.

Вот как создать и использовать свой дворец памяти.

Выберите свой дворец памяти. Для этого важно выбрать пространство, которое вам очень хорошо знакомо. Это может быть дом вашего детства или маршрут, по которому вы идете на обучение или на работу.

Определите разные места в этом дворце. Мысленно пройдитесь по этому месту и выберите разные места, где вы можете разместить уникальные изображения. Эти места могут быть шкаф для одежды, лампа, кровать или что-нибудь другое.

Назначьте изображение определенным местам. Допустим, вам нужно запомнить список покупок. Мысленно разместите яркое изображение каждого предмета из этого списка на выбранных вами местах. Чем быстрее и эпатажнее ваше воображение изобразит эти изображения, тем больше шансов, что вы ничего не забудете. К примеру, если вам нужно купить печенье, представляйте, что лапма в спальне балансирует на огромной горе печенья и так далее.

Да, эта техника может показаться вам очень абсурдной, однако она действительно работает. Именно ее использует пятикратный чемпион США по памяти Нельсон Деллис для того, чтобы быстро запоминать последовательность карт в колоде.