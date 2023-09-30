Конечно, вы уже знаете, что для достижения идеального ровного тона нужна краска, насыщенная химикатами. Из-за них ваши волосы могут в конечном итоге стать ломкими, сухими и неприятными на ощупь. Как часто можно краситься во избежание этих побочных эффектов, рассказал колорист Джастин Андерсон.

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Как часто можно окрашивать волосы

Наши волосы – очень деликатные, поэтому повторного окрашивания следует избегать так долго, как это возможно.

Я всегда рекомендую ждать как можно дольше, чтобы сохранить целостность ваших волос,

– поделился Андерсон.

Желательно красить ваши пряди не чаще, чем раз в четыре-шесть недель. Впрочем, стоит учитывать также и естественную текстуру волос, их цвет и ту краску, которую вы используете.

Колорист также отметил, что вред от окрашивания влияет также частота мытья головы и количество времени, которое вы проводите под солнцем. Так что если вы хотите, чтобы ваша прическа выглядела как можно лучше, а цвет не вымывался, вам следует обратиться к своему колористу.

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Кроме того, Джастин Андерсон отмечает, что для того, чтобы сохранить свои волосы здоровыми, следует красить их в салоне, а не покупать краски самостоятельно.

Я всегда считаю, что лучше поначалу поговорить с профессионалом и сообщить ему, что именно вы хотите сделать со своими волосами. Они являются экспертами, и они помогут вам найти наилучшее решение, сохраняя общее состояние здоровья ваших волос,

– рассказал колорист.

Впрочем, если вам нужно только закрасить корни от седины, вы вполне можете сделать это самостоятельно.

Как удерживать цвет дольше

Первое, что рекомендует делать Джастин Андерсон, так это избегать чрезмерного мытья головы. Оказывается, очень частое применение шампуня может лишить ваши волосы натуральных масел и сделать его более сухими.



Частое использование шампуня может быть вредным / Фото Pexels

Попробуйте постепенно увеличивать периоды между мытьем головы, и со временем вы заметите, что ваши волосы становятся все менее жирными, и тогда вам не придется постоянно использовать шампунь.

Раз в неделю делайте пилинг головы с использованием специального скраба. Колорист убежден, что здоровые волосы начинаются со здоровой кожи головы. Кроме того, вы можете поискать тонирующие шампуни и кондиционеры, которые помогут вам сохранять крашеный цвет ярким и свежим как можно дольше.