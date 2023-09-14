Ваш холодильник – это прибор, который вы используете на кухне едва ли не чаще всего, и поэтому крайне важно поддерживать в нем чистоту. Некоторые части холодильника нужно мыть каждый день, другие можно чистить гораздо реже. О том, как правильно мыть холодильник, рассказала эксперт по уборке Эрика Янг.

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Что нужно чистить каждый день

Наверное, в вашем холодильнике хранится немало жидкостей: суп, молоко, соки. И если какая-то из них разольется на полочку холодильника, точно не стоит ждать плановой уборки, чтобы вытереть пятно. В противном случае на полках останутся липкие остатки пищи, которые будет крайне тяжело удалить со временем.

Какие части убирать еженедельно

Если ваш холодильник неприятно пахнет, возможно, это происходит из-за того, что вы недостаточно часто протираете полочки и лотки. Любые попадающие и брызги и капли нужно тщательно удалять влажной тряпкой.



Полки холодильника следует мыть каждую неделю / Фото Pexels

Кроме того, сделайте привычкой каждую неделю убирать старую еду из холодильника и протирать его заднюю часть перед походом в магазин. Не забывайте и об очистке наружной части вашего холодильника – удаляйте пятна от пальцев и другую грязь, остающуюся на ручке и дверце холодильника.

Что чистить раз в месяц

Скорее всего, когда речь идет о мойке холодильника, чаще всего люди забывают о мытье верхней его части, хотя именно на ней скапливается немало грязи и пыли. Кроме того, часто верх холодильника становится свалкой для случайных предметов, которую также следует очищать.

Не обходите вниманием и пол под холодильником. по крайней мере раз в несколько месяцев отодвигайте его в сторону и мойте пол, и вы будете удивлены, насколько она может быть грязной.

Еще одна вещь, которую вам точно следует почистить – уплотнители двери. Эта резина, прикрепленная к дверце холодильника, собирает немало крошек, грязи и жидкости. Попытайтесь протереть их, используя горячую воду с мыльным раствором.