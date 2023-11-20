Стирка верхней одежды – это сложное, долгое дело, о котором многие забывают, ведь не всегда одежда выглядит грязной, даже если ее носить каждый день. О том, как часто на самом деле нужно стирать пальто и куртки и как правильно это делать, рассказала эксперт по домохозяйству Мэри Марлоу Леверетт.

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Как часто нужно стирать верхнюю одежду

Конечно, нет однозначной частоты стирки пальто, ведь это зависит от многих факторов: цвета вашей одежды, того, как часто вы его носите и его материала. Но если вы одеваете вашу куртку каждый день, Мэри Марлоу Леверетт советует стирать ее по меньшей мере дважды в сезон. Возможно, это придется делать даже чаще, если верхняя одежда имеет яркий цвет и на нем остаются пятна.

Немало информации о том, как часто нужно стирать вашу одежду и как именно это делать, вы можете получить с этикетки пальто или куртки. Учитывайте также, как именно нужно ухаживать за вашим типом верхней одежды – некоторые можно стирать с помощью порошка, а другой нужно чистить щеткой.



Верхнюю одежду следует стирать дважды в сезон / Фото Pexels

Как чистить шерстяные пальто

Шерсть – это натуральное волокно, которое прядут из шерсти коз или овец, и почти все шерстяные пальто рекомендуют сдавать в химчистку. Дело в том, что при чистке нужно соблюдать специальные правила, чтобы пальто держало форму, к тому же внутренние части ткани нельзя стирать, ведь они могут раствориться или деформироваться в воде.

Поэтому для того, чтобы получить лучшие результаты, следует обратиться за профессиональной помощью. Но если вашему пальто требуется точечная чистка или же вы хотите его освежить, это вполне можно сделать дома.

Для этого вам понадобится набор для домашней химчистки. Кроме того, некоторые пальто можно стирать, если выставить режим деликатной стирки шерсти, низкую температуру и небольшое количество оборотов.

Как почистить пуховые куртки и пальто.

Пух – это мягкий изолирующий слой, и он легкий и очень теплый, поэтому его часто используют в пальто. Секрет того, чтобы ваш пуховик долго сохранял привлекательный вид – держать пух чистым, сухим и пушистым. Так что если вы постирайте куртку неправильно, пух может собраться и ваше пальто потеряет привлекательный вид.

Прежде чем приступать к чистке, просмотрите этикетку по уходу и убедитесь, что наружную ткань можно стирать. И для успешной стирки пуховика вам нужно использовать специально разработанное для пуха моющее средство. Не забудьте, что нужно использовать прохладную или теплую воду, но ни в коем случае не горячую.