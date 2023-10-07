Иметь дело с перхотью чрезвычайно неприятно, ведь она не только портит общий вид волос, но и вызывает зуд головы и шелушение. И всего несколько советов и методов профилактики перхоти могут помочь вам справиться с этой проблемой. Как именно это сделать лучше, рассказала сертифицированный диетолог Джиоти Гупта.

Интересно Чтобы ваша кожа была чистой: как часто нужно менять подушку и наволочку

Как избавиться от перхоти дома

Перхоть – это очень распространенное хроническое заболевание кожи, во время которого начинает шелушиться кожа головы. К одной из наиболее распространенных причин ее появления относятся:

сухая кожа головы;

себорейный дерматит.

Для того, чтобы избавиться от перхоти, вам нужно придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, регулярно мойте волосы, ведь именно накопление избытка жира, грязи и отмерших клеток кожи может повысить риск появления перхоти. Так что следите за тем, чтобы ваша голова постоянно была чиста. Однако не используйте слишком жесткие шампуни, ведь они могут высушить кожу головы и только увеличить количество перхоти.

Одна из возможных проблем может заключаться именно в том, что ваш шампунь не подходит к типу волос. Попробуйте перейти на шампунь против перхоти – это один из самых простых вариантов лечения этого заболевания.



Шампунь может влиять на появление перхоти / Фото Pexels

Обычно шампуни против перхоти содержат салициловую кислоту, пиритион цинка и сульфид селена – а все эти вещества могут противодействовать шелушению.

Следующий шаг в борьбе с лупой – смена диеты. Оказывается, на состояние кожи головы может влиять и плохое питание и рацион, в котором не хватает витаминов и минералов. Также исследования показали, что если в вашей пище слишком много жира и сахара, вы более склонны к получению перхоти в волосах.

И если вы ищете природные, домашние средства против перхоти, вы можете попробовать использовать масло чайного дерева, ведь она обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Именно это поможет бороться с лупой и некоторыми видами грибков, которые могут ее вызвать.

Для создания средства против перхоти вам понадобятся:

2 – 3 капли масла чайного дерева;

2 – 3 капли миндального масла.

Смешайте оба масла и намочите ватный диск этой смесью. Аккуратно нанесите масло на кожу головы и повторяйте процедуру не менее 3 – 4 раз в неделю.

Впрочем, учитывайте и то, что масло чайного дерева у некоторых людей может вызвать раздражение кожи. Перед ее активным использованием проведите тест на маленьком участке кожи и если заметите любую аллергическую реакцию, немедленно прекратите использование средства.

Еще одно эффективное средство против перхоти – кокосовое масло. Она проникает в стержень волос и помогает уменьшить потерю белка. Таким образом масло питает пряди и предотвращает сухость волос и уменьшает риск появления перхоти.

Для использования нанесите массирующими движениями на кожу головы две столовые ложки кокосового масла. Оставьте средство на час и после этого помойте голову мягким шампунем. Повторять процедуру следует дважды в неделю.