Для того, чтобы избавиться от плесени на стенах вашего дома, прежде всего нужно дать ответ на некоторые другие вопросы, и уже отталкиваясь от них подобрать идеальный способ ликвидации плесени. О том, что делать, когда вы столкнулись с этой проблемой, рассказала эксперт Жанна Хубер.

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Что делать с плесенью?

Конечно, далеко не всегда вы можете справиться с плесенью в своем доме самостоятельно, поэтому вам нужно знать, когда нужно обратиться к специалисту. В частности, в Агентстве по охране окружающей среды убеждены, что если в вашем доме больше, чем 1 квадратный метр плесени, вам не стоит пытаться удалить его самому, а лучше использовать помощь профессионалов.

Дело в том, что плесень действительно может быть опасной для ваших дыхательных путей, поэтому вам следует придерживаться протоколов безопасности, о которых знают специалисты.

Если же количество плесени на ваших стенах не критична, вы можете воспользоваться раствором отбеливателя. После того как с помощью губки вы максимально очистите всю плесень, которая есть на вашей стене, следует развести одну часть отбеливателя с тремя частями воды и нанести раствор на стену.

Если вы хотите, чтобы смесь была более крепкой, вас следует заменить воду на уксус, буру или другие фирменные продукты, которые можно найти в хозяйственных магазинах.

Наносить раствор нужно очень тщательно, потому что даже в случае, если вы стерилизовали поверхность, в воздухе всегда будет витать достаточно спор плесени, чтобы она могла восстановиться на той же стене.



Плесень нужно отчищать очень тщательно / Фото Pexels

Если же плесень появилась на пористой поверхности – например, на потолочной плитке или некрашеном гипсокартоне, избавиться от нее почти невозможно, поэтому, скорее всего, вам придется удалить и полностью заменить испорченный материал. И вы должны помнить, что удаление поцветшего материала может также повысить вероятность распространения спор, поэтому перед этим не забудьте загерметизировать все вентиляционные отверстия. Также вы можете открыть окно, чтобы эффективно проветривать помещение.

Если комната небольшая, следует максимально извлечь из нее вещи, чтобы вам не пришлось дезинфицировать их впоследствии, включить коробочный вентилятор и надеть плотную одежду, чтобы споры не попали вам на кожу.

Также вы можете предупредить появление плесени – для этого нужно подумать о модернизации вытяжного вентилятора в ванной комнате и всех наиболее влажных помещениях вашего дома.