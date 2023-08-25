Если каждый вечер вам нужно потратить действительно много времени на то, чтобы уснуть, подумайте над тем, чтобы немного помочь себе, включив фоновый шум, который точно поможет вам лучше отдохнуть.

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Тишина

Да, иногда отсутствие каких-либо звуков может помочь вам заснуть. Возможно, проблема заключается в том, что в вашей спальне слишком много посторонних шумов – крики соседей, звуки машин за окном или звук стиральной машинки.

Исследования показали, что длительное влияние шумового загрязнения может повлечь за собой повышение кровяного давления и даже привести к летальным сердечным приступам. Для того чтобы восстановиться после дня, нашим ушам нужно хоть несколько часов тишины.

Если вы будете использовать ушные затычки, это может улучшить качество вашего сна.

Белый шум

Белый шум – это непрерывный неструктурированный шум, содержащий все частоты одинакового спектра, которые может услышать ухо человека. Иначе белый шум еще называют широкополосным шумом, поскольку он охватывает все диапазоны звука.

Белый шум можно услышать от включенного вентилятора, кондиционера или воздухоочистителя. Впрочем, записи белого шума достаточно легко найти в интернете, и он поможет отвлечься от лишних звуков и мыслей.



Белый шум помогает лучше спать / Фото Pexels

Но если вы включите его перед сном, установите низкую громкость и таймер, чтобы он выключился после того, как вы заснете.

Розовый шум

Розовый шум довольно сильно напоминает белый, однако имеет более низкую частоту. Он звучит глубже и для многих людей этот шум кажется более спокойным.

Розовый шум можно услышать от прибоя океана, непрерывного дождя, звуков водопада или шелеста листвы. Исследователи выяснили, что прослушивание розового шума может снизить сложность мозговых волн и помогает погрузиться в более стабильный сон с меньшим количеством пробуждений.

Но для сна лучше подойдут специально созданные розовые шумы, а не естественные, ведь они не будут содержать паузы и спады в громкости и помогут эффективнее замаскировать внешние звуки.

Звуки природы

В зависимости от частот звуки природы могут состоять из белого, коричневого или розового шумов. Вы можете заснуть под звук капель дождя, стрекотанья сверчков или звуковой пейзаж леса.

Звуки природы способствуют расслаблению тела, поэтому они помогут вам быстрее погрузиться в глубокий сон. Для сна лучше всего подойдут звуки огня, океанских волн, водопада и дождя с громом.

Музыка

Да, казалось бы, музыка должна отвлекать вас от сна, однако наука показала, что ваши любимые спокойные мелодии могут расслабить вас и помочь лучше отдохнуть. Существуют даже доказательства того, что прослушивание музыки помогало людям, страдающим бессонницей.

При выборе музыки обратите внимание на спокойные, медленные мелодии. Любимые песни помогут справиться с тревогой и улучшить эффективность сна.