Оказывается, популяция постельных клопов не только возросла за последние несколько лет, но и некоторые стали устойчивыми к привычным методам их выведения. Так что если вы хотите выбросить их из своего дома, вам понадобятся советы энтомолога Фрэнка Мика из Orkin.

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Как проверить дом на наличие клопов

Постельных клопов заметить не так уж легко, если вы только не знаете, что ищете. По размеру они не больше полусантиметра и имеют красновато-коричневый цвет. Обычно они двигаются очень быстро, так что их довольно трудно заметить.

Но если на вашей простыне или матрасе стали появляться непонятные красные или оранжевые пятна, это могут быть раздавленные клопы или их экскременты, так что вам нужно с ними бороться.

Проверка на наличие клопов должна быть первой, что вы делаете во время путешествий. Прежде всего осмотрите номер на наличие признаков заражения. То, что вы ищете – это темные пятна цвета чернил на швах матрасов, а также в мягкой мебели.



Обнаружить клопов можно по следам на постели / Фото Pexels

И даже если вы не путешествовали в последнее время, вам следует также регулярно проверять свой дом на наличие клопов. Проверьте места, где они могут скрываться в течение дня: ярлыки на матрасах, швы и места за плинтусами.

Как избежать заражения

Лучший способ избавиться от клопов – вообще не дать им проникнуть в ваш дом. Для этого вам стоит проверять всю мебель, которую вы заносите внутрь, даже если она совершенно новая и вы только что забрали ее из магазина.

Не забывайте и о том, чтобы хранить свой багаж после поездок как можно дальше от постели.

Как избавиться от постельных клопов

Если избежать заражения вредителями все-таки не удалось, вы можете от них избавиться. Для этого лучше обратиться к профессионалам, ведь именно они знают лучшие стратегии для их уничтожения.

Вы должны помнить также о том, что избавиться от постельных клопов самостоятельно почти невозможно.