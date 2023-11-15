Профессиональная организатор Шира Гилл считает, что любой дом можно организовать так, чтобы он был удобным и приятным. Для этого стоит только соблюдать несколько простых правил.

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Держите меньше постельного белья

Одна из вещей, которую разделяют большинство профессиональных организаторов – совсем небольшое количество постельного белья – говорится всего об одном или двух комплектах на кровать. Иметь меньше белья означает меньше стирать, меньше складывать и использовать меньшее место для хранения.

Если вам не хватает места для хранения белья, это свидетельствует о том, что стоит избавиться от его части, или по крайней мере не покупать новое. То же касается и банных и кухонных полотенец – оставьте только любимые, а остальные сдайте на переработку или пожертвуйте в приют для животных и т.д.

Откажитесь от упаковки

Если вы хотите быстро придать своему дому такой вид, как в нем живет профессиональный организатор, попробуйте отказаться от упаковки на любых продуктах. Купите контейнеры для круп и других сыпучих продуктов, извлеките туалетную бумагу из пластиковой упаковки, пересыпьте другие бытовые вещи в герметичные стеклянные банки. Чем меньше упаковки, тем компактнее будет ваше имущество, и вы легко найдете место для всех нужных вещей.



Использование контейнеров очень полезно / Фото Pexels

Показывайте и скрывайте

Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел привлекательно, убедитесь, что вы правильно разместили вещи в нем. На открытых полках, которые могут видеть все, стоит оставить вещи, на которые приятно смотреть картины, фотографии, растения или вазы.

А вот кабели, провода, инструменты, краску, лекарства и витамины следует прятать в контейнеры, ящики или амбар.

Сразу убирайте вещи

Это одна очень простая привычка, с которой могут согласиться все профессиональные организаторы – всегда убирайте сразу после того, как насорили. Не ждите конца, чтобы помыть за собой тарелку или еженедельную уборку, чтобы вместо крошки на кухне.

Так ваш дом будет всегда выглядеть чистоплотным и чистоплотным. Вы можете попробовать ввести в привычку 5-минутное наведение порядка перед сном – за это время вы вполне успеете убрать большинство беспорядков, создавших в течение дня.

Стильное хранение

Конечно, вы можете положить всю бытовую химию в картонную коробку, а декоративную косметику хранить в старом пенале, и если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел эстетично, постепенно замените корзины и ящики на приносящие вам удовольствие и выглядеть красиво.