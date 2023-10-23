Вызвать повреждение кожи может множество факторов: ювелирные изделия, детские игрушки, кошачьи когти или даже чрезмерное количество солнечного света и влаги. Впрочем, это не значит, что вам нужно полностью переобивать любимый диван. О том, как отреставрировать кожу, рассказал эксперт Лесандр Холидей, генеральный директор Rub'n Restore, Inc.

Интересно Вы неправильно вытираете пыль: вот как это нужно делать

Оцените причиненный вред

Конечно, от того, насколько сильна царапина, будет зависеть тот тип обработки кожи, который вам понадобится. Возможно, вам нужно будет просто покрыть кожу новым лаком, или же использовать немного суперклея или шпатлевки.

Например, если вашу мебель поцарапала собака, скорее всего, она зацепил лишь обработку материала, ведь собачьи когти быстро изнашиваются и не остры. Итак, обратите внимание на то, можете ли вы почувствовать повреждение во время проведения рукой по коже. И если нет – вам просто нужно обновить покрытие или цвет.

Если же на поврежденном участке есть трещины или потертости, или кожа выглядит тонкой, будто вот-вот порвется, вам следует отремонтировать ее гибкой шпатлевкой перед тем, как наносить цвет.

Кошачьи царапины – это другое дело. Эти когти бритвы прокалывают и физически повреждают волокно. Однако изолированные проколы прекрасно восстанавливаются крошечными шариками суперклея, катализируемого шлифованием,

– поделился Холидей.

Удалите волокна и разгладьте их

Если на вашей мебели остались именно серьезные царапины, первое, что вам нужно сделать, так это обрезать и удалить все нарезанные и рыхлые волокна. После этого возьмите зубочистку и немного суперклея и разгладьте все неплотные клочки кожи.

Используйте наполнитель или заплатку

Для того чтобы закрыть царапину, вам понадобится небольшая кожаная заплата или наполнитель. Разгладьте выбранный материал, прикрепите его к поврежденному месту и дайте высохнуть в течение рекомендуемого времени.

Зашлифуйте и покрасьте

После того, как вы прикрепили заплатку, вам нужно будет зашлифовать ее наждачной бумагой. Впрочем, убедитесь, что у него мелкая зернистость, ведь в противном случае это может только сильнее повредить кожу.

После этого возьмите краситель, соответствующий цвету кожи и распределите небольшое его количество по поврежденному участку. Лучше всего использовать ватный тампон и мягкую ткань, ведь это поможет наносить краситель тонкими и равномерными слоями. Кроме того, это позволит каждому слою высохнуть перед нанесением следующего.



Красить кожу нужно осторожно / Фото Pexels

Повторите процедуру

Если после ремонта вы все еще недовольны результатом, вы можете попробовать добавить в трещину или царапину больше клея и наполнителя. После этого зашлифуйте все оставшиеся на коже впадины и нанесите дополнительный слой краски.