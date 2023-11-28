Хорошая новость для всех людей, ненавидящих занятия спортом: они совсем необязательны для того, чтобы худеть. Вы можете только соблюдать несколько правил от эксперта Алекс Меллардо.

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Как сбросить полкилограмма

Чтобы потерять вес, вам нужно сжечь больше калорий, чем вы потребляете. И для того, чтобы сбросить полкилограмма веса, вам нужно вызвать дефицит в 3500 калорий в неделю в своем рационе. Но чтобы упростить – попробуйте сжигать 500 калорий каждый день.

Впрочем, вы должны быть готовы, что эта рекомендация подходит не для всех.

Если у вас низкая масса тела или вы неактивны, скорость вашего метаболизма в покое (RMR), вероятно, достаточно низка,

– объяснила диетология Дестини Муди.

Отслеживайте употребление пищи

Если вы хотите добиться своих целей в похудении, ведение пищевого журнала может вам очень сильно в этом помочь. Эта практика поможет вам убедиться, что вы потребляете именно такое количество калорий, как вы запланировали. Кроме того, вы сможете заметить, если едите слишком много вредной калорийной пищи и откорректировать свой рацион.

Диетология Муди считает, что журнал питания – один из наиболее эффективных способов создать дефицит калорий.



Употреблять еду нужно умными порциями / Фото Pexels

Определите калорийные продукты

Конечно, далеко не все калории одинаковы. И вам необходимо определить и сократить потребление высококалорийных продуктов, которые не дают вам много питательных веществ.

Для этого вам нужно просмотреть свой ежедневный рацион и увидеть, ненароком ли вы не употребляете слишком много бесполезных продуктов. Если вы, например, едите на завтрак тосты с целым авокадо, попробуйте заменить его на яйцо или уменьшить количество авокадо.

Такие продукты, как орехи, авокадо, семена, арахисовое масло и хумус могут быть очень питательными и полезными, но все еще содержат достаточно много калорий.

Откажитесь от закусок

Перекусы – это скользкая дорожка, которая не выведет вас к похудению и старайтесь отказаться от них. Особенно важно отказаться от закусок, содержащих много жира и добавленного сахара. Вы все еще можете перекусывать фруктами, овощами или горсткой орехов.