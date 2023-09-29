Оказывается, в разных странах яйца хранят по-разному. Например, в США и Канаде их продают охлажденными, а в остальном мире – нет. И в зависимости от региона правила хранения этих продуктов могут изменяться. О том, как это влияет на яйца, рассказала Келли Сленц, старший менеджер по маркетингу Organic Valley.

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Нужно ли охлаждать яйца?

В некоторых странах яйца перед продажей в магазине моют и охлаждают для того, чтобы снизить риск сальмонеллы, но в большинстве случаев в хранении яиц в холодильнике нет необходимости.

Но вы должны запомнить простое правило: если яйца уже были охлаждены, то они должны оставаться такими, ведь при нагревании при комнатной температуре они могут испортиться – на скорлупе образуется конденсат, в котором размножаются бактерии.



На скорлупе яиц могут образовываться бактерии / Фото Pexels

У немытых яиц, оказывается, также есть свои преимущества – так они сохраняют естественный защитный слой, называемый кутикулом, и именно он предотвращает размножение бактерий.

Если вы приобретаете помытые яйца, в которых этот слой разрушен, их лучше хранить в холодильнике. Но если вы приобрели грязные яйца на фермерском рынке, которые не подвергали обработке, их можно оставить в обычном ящике.

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Также помните, что в холодильнике яйца могут храниться от трех до шести недель. Впрочем, учитывать стоит и срок годности, указывающий на упаковке. Если вы сомневаетесь, свежие ли яйца, окуните их в стакан воды. Если яйцо тонет, тогда оно свежее, а если всплывает на поверхность – стоит его выбросить, потому что оно уже испортилось.