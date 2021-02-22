Как правильно надевать и снимать контактные линзы: пошаговая инструкция
Как без проблем надеть и снять линзы? На что стоит обратить внимание и какие меры безопасности необходимо при этом соблюдать? Отвечаем на эти и другие вопросы вместе с врачом-оптометристом.
Для опытных пользователей контактных линз, надеть их и снять так же легко, как 12-летнему ребенку складывать пазлы, рассчитанные на малыша в возрасте 3 – 4 лет. А вот те, кто только знакомятся с этой альтернативой очкам, сначала могут испытывать определенные трудности.
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Надеваем контактные линзы впервые
Как надеть линзы впервые / Фото Pexels
Надеть линзы первый раз желательно под наблюдением опытного оптика, на месте, где вы, собственно, их и приобрели. Специалист подробно расскажет, как их надевать, снимать и хранить, как долго можно ими пользоваться и когда нужно менять на новые. Советуем прислушаться к нашему совету, ведь может случиться так, что именно эти линзы вам не подходят – неплотно прилегают к глазу, ухудшают остроту зрения, вызывают появление дискомфортных ощущений. В таком случае вы сможете оперативно отреагировать на проблему, избежав раздражений конъюнктивы.
Учтите, что контактные линзы бывают разными: мягкими или твердыми, одноразовыми (они и являются наиболее гигиеничными, а потому и самыми дорогими), недельными, месячными, трехмесячными или годовыми, дневными, которые можно носить не более 6 – 12 часов в сутки, эластичными, которые можно носить несколько дней и непрерывного ношения, которые разрешается носить нон-стоп в течение целого месяца. Выбор лучше доверить специалисту ведь водитель потребует не таких линз как бухгалтер и наоборот. Кроме профессии и образа жизни, специалист учтет также возраст человека, его заболевания и особенности строения глаза.
Как легко и безопасно вставить линзу в глаз
Надевать линзы на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно немного попрактиковаться и вы будете делать это с такой же легкостью, как подслащиваете чай или кофе. Однако важно соблюдать несколько основных правил, которые облегчат пользование линзами и повысят безопасность:
- Позаботьтесь о гигиене. Перед тем, как надеть контактные линзы, хорошо вымойте руки с антибактериальным мылом в теплой воде. Линзы непосредственно контактируют с вашими ладонями, поэтому есть риск занести бактерии или другие микроорганизмы в глаза. Тщательно вытрите руки (желательно - одноразовым полотенцем) и только тогда приступайте к одеванию линз.
- Храните линзы правильно. Очень важно соблюдать правила ухода за контактными линзами и их хранения. Так вы избежите ситуации, когда бактерии, которые попали на линзу, начнут активно размножаться, "запуская" инфекционный процесс.
- Перед тем, как надеть линзы, обработайте их специальным раствором для линз.
- Учитывайте разницу между левой и правой линзой. Каждая из них адаптирована к конкретному дефекту зрения. Важно их не перепутать. Для этого кладите каждую линзу на "свое" место в контейнере.
- Следует всегда начинать либо с правой, либо с левой линзы, чтобы не ошибиться и не пытаться засунуть в глаз еще одну линзу.
- Перед тем, как надеть линзу, обратите внимание на ее форму. Линза должна быть полукруглой. Если заметили, что края линзы скрученные, переверните ее на другую сторону.
- Надевая линзу, держите ее на кончике указательного пальца правой руки (если вы - правша) или левой (если вы - левша). Оттяните нижнее веко. Верхнее можете придержать противоположной рукой. Многим людям комфортно при этом направить взгляд вверх. Линза, если аккуратно выложить ее на поверхность глазного яблока, самостоятельно приспособится к зрачку. Для этого несколько раз поморгайте, закройте на минуту глаза и посмотрите налево и направо.
Выбор линз стоит доверить специалисту / Фото Pexels
Какие проблемы могут возникнуть при надевании контактных линз
Если вам не удается с первой попытки надеть контактные линзы, не волнуйтесь. Вспомните, как вы когда-то учились ездить на велосипеде или плавать. Научиться надевать линзы – намного проще.
Позаботьтесь о правильном освещении в помещении и попробуйте успокоиться. Многие люди, засовывая что в глаза, ощущают естественный страх и автоматически закрывают глаза. Здесь стоит поговорить с теми, кому ношение контактных линз уже вошло в привычку и поискать достоверную информацию на эту тему в интернете. На самом деле все не так страшно! Одной удачной попытки будет достаточно, чтобы вы поняли: если линзу надеть правильно, уже через мгновение она не будет ощущаться в глазу. Но если чувствуете раздражение, ее нужно извлечь. Это важно сделать и тогда, когда такое раздражение возникает в течение дня. Так вы сможете предотвратить возможные инфекции.
Как правильно снять линзу
- Вымойте руки с антибактериальным мылом и тщательно их высушите (на ладонях не должно оставаться капель воды);
- оттяните нижнее веко вниз и посмотрите вверх;
- указательным пальцем той же руки коснитесь линзы и аккуратно сдвиньте ее вниз, на белок глазного яблока;
- схватит линзу указательным и большим пальцем;
- хорошо ее вымойте;
- поместите в специальную жидкость;
- минимум раз в месяц мойте этим раствором контейнер, в котором хранятся контактные линзы, а лучше - вообще меняйте его вместе с парой линз;
- линзы рекомендуется вынимать всегда в одном и том же порядке - то есть сначала правую, потом левую, или наоборот.
Как ухаживать за линзами / Фото Pexels
Можно ли спать в контактных линзах
Экспертным мнением по этому вопросу поделилась оптометристка Юстина Натар:
"Делать этого нежелательно, даже если носите линзы "непрерывного ношения" (день / ночь)".
Спать с линзами специалистка рекомендует только в двух ситуациях – при лечении близорукости у взрослых и детей (на ночь устанавливаются специально созданные газонепроницаемые жесткие контактные линзы, которые во время сна меняют форму роговицы) или когда применяются "склеральные", что намного больше в диаметре, чем обычные (они опираются не на роговицу, а на склеру, создавая на передней поверхности глаза пространство, заполненное искусственной слезой). Однако решение о применении таких линз должен принять специалист.
Роговица требует питания. Когда закрываем глаза, ограничиваем доступ кислорода к глазу. А когда там еще и линза, кислород не может пробиться сквозь этот дополнительный слой, несмотря на то, что современные линзы изготавливаются из гидрогеля и силикона – материалов, которые обеспечивают доступ воздуха к роговице в течение целого дня, насыщают ее влагой и обеспечивают долговечность изделия. Всегда пользуйтесь контактными линзами известных производителей, которые дорожат своей репутацией и покупайте эти изделия исключительно в специализированных магазинах.
Если оставлять линзы на ночь, дефицит кислорода в передней поверхности глазного яблока (а его не избежать) может привести к неоваскуляризации, то есть патологическому разрастанию кровеносных сосудов, которые делают все от них зависящее, чтобы "накормить" роговицу.
Замечали в уголках глаза и по краю век белые или желтоватые выделения после сна? Так наш глаз самостоятельно очищается от того, что накопилось в нем в течение дня и ночи (прежде всего грязи). Если оставить линзы на ночь, это затруднит задание, в результате чего может возникнуть раздражение, покраснение и воспаление. Итак, утром линзы надели, а вечером – сняли.
6 неоспоримых преимуществ контактных линз перед очками:
- С ними можно заниматься спортом и не только. Контактные линзы – "союзники" любой активности. Но если занимаетесь водными видами спорта, лучше отдавать предпочтение однодневным линзам. Так вы обеспечите высокий уровень гигиены глаза и сведете к минимуму риск заболеваний.
- Их можно носить вместе с солнечными очками.
- Они не запотевают зимой как очки.
- Идеально подходят к особенным ситуациям - свадьбам, семейным праздникам, вечеринкам, поскольку позволяют экспериментировать с прической и макияжем.
- Делают моложе.
- С их помощью можно изменить цвет радужки или усилить естественный цвет глаз.
Преимущества линз для зрения / Фото Pexels
Кому носить контактные линзы нежелательно
Линзы могут носить люди любого возраста, в том числе дети. Это – идеальное решение для тех, кто имеет проблемы со зрением, но хочет вести активный образ жизни. Противопоказано ими пользоваться больным сахарным диабетом 1-ого типа и людям, страдающим синдромом сухого глаза (то есть, в группе риска все, кто проводит много времени перед телевизором или монитором компьютера). Таким необходимо регулярно закапывать в глаза увлажняющие глазные капли и выполнять простенькие упражнения, которые позволяют "разгрузить" зрение, помогают отдохнуть глазу. Перечень противопоказаний не является исчерпывающим, поэтому перед визитом в магазин оптики, советуем проконсультироваться с врачами – семейным и окулистом.
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