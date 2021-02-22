Как без проблем надеть и снять линзы? На что стоит обратить внимание и какие меры безопасности необходимо при этом соблюдать? Отвечаем на эти и другие вопросы вместе с врачом-оптометристом.

Для опытных пользователей контактных линз, надеть их и снять так же легко, как 12-летнему ребенку складывать пазлы, рассчитанные на малыша в возрасте 3 – 4 лет. А вот те, кто только знакомятся с этой альтернативой очкам, сначала могут испытывать определенные трудности.

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Надеваем контактные линзы впервые



Как надеть линзы впервые / Фото Pexels

Надеть линзы первый раз желательно под наблюдением опытного оптика, на месте, где вы, собственно, их и приобрели. Специалист подробно расскажет, как их надевать, снимать и хранить, как долго можно ими пользоваться и когда нужно менять на новые. Советуем прислушаться к нашему совету, ведь может случиться так, что именно эти линзы вам не подходят – неплотно прилегают к глазу, ухудшают остроту зрения, вызывают появление дискомфортных ощущений. В таком случае вы сможете оперативно отреагировать на проблему, избежав раздражений конъюнктивы.

Учтите, что контактные линзы бывают разными: мягкими или твердыми, одноразовыми (они и являются наиболее гигиеничными, а потому и самыми дорогими), недельными, месячными, трехмесячными или годовыми, дневными, которые можно носить не более 6 – 12 часов в сутки, эластичными, которые можно носить несколько дней и непрерывного ношения, которые разрешается носить нон-стоп в течение целого месяца. Выбор лучше доверить специалисту ведь водитель потребует не таких линз как бухгалтер и наоборот. Кроме профессии и образа жизни, специалист учтет также возраст человека, его заболевания и особенности строения глаза.

Как легко и безопасно вставить линзу в глаз

Надевать линзы на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно немного попрактиковаться и вы будете делать это с такой же легкостью, как подслащиваете чай или кофе. Однако важно соблюдать несколько основных правил, которые облегчат пользование линзами и повысят безопасность:

Позаботьтесь о гигиене. Перед тем, как надеть контактные линзы, хорошо вымойте руки с антибактериальным мылом в теплой воде. Линзы непосредственно контактируют с вашими ладонями, поэтому есть риск занести бактерии или другие микроорганизмы в глаза. Тщательно вытрите руки (желательно - одноразовым полотенцем) и только тогда приступайте к одеванию линз. Храните линзы правильно. Очень важно соблюдать правила ухода за контактными линзами и их хранения. Так вы избежите ситуации, когда бактерии, которые попали на линзу, начнут активно размножаться, "запуская" инфекционный процесс. Перед тем, как надеть линзы, обработайте их специальным раствором для линз. Учитывайте разницу между левой и правой линзой. Каждая из них адаптирована к конкретному дефекту зрения. Важно их не перепутать. Для этого кладите каждую линзу на "свое" место в контейнере. Следует всегда начинать либо с правой, либо с левой линзы, чтобы не ошибиться и не пытаться засунуть в глаз еще одну линзу. Перед тем, как надеть линзу, обратите внимание на ее форму. Линза должна быть полукруглой. Если заметили, что края линзы скрученные, переверните ее на другую сторону. Надевая линзу, держите ее на кончике указательного пальца правой руки (если вы - правша) или левой (если вы - левша). Оттяните нижнее веко. Верхнее можете придержать противоположной рукой. Многим людям комфортно при этом направить взгляд вверх. Линза, если аккуратно выложить ее на поверхность глазного яблока, самостоятельно приспособится к зрачку. Для этого несколько раз поморгайте, закройте на минуту глаза и посмотрите налево и направо.



Выбор линз стоит доверить специалисту / Фото Pexels

Какие проблемы могут возникнуть при надевании контактных линз

Если вам не удается с первой попытки надеть контактные линзы, не волнуйтесь. Вспомните, как вы когда-то учились ездить на велосипеде или плавать. Научиться надевать линзы – намного проще.

Позаботьтесь о правильном освещении в помещении и попробуйте успокоиться. Многие люди, засовывая что в глаза, ощущают естественный страх и автоматически закрывают глаза. Здесь стоит поговорить с теми, кому ношение контактных линз уже вошло в привычку и поискать достоверную информацию на эту тему в интернете. На самом деле все не так страшно! Одной удачной попытки будет достаточно, чтобы вы поняли: если линзу надеть правильно, уже через мгновение она не будет ощущаться в глазу. Но если чувствуете раздражение, ее нужно извлечь. Это важно сделать и тогда, когда такое раздражение возникает в течение дня. Так вы сможете предотвратить возможные инфекции.

Как правильно снять линзу

Вымойте руки с антибактериальным мылом и тщательно их высушите (на ладонях не должно оставаться капель воды); оттяните нижнее веко вниз и посмотрите вверх; указательным пальцем той же руки коснитесь линзы и аккуратно сдвиньте ее вниз, на белок глазного яблока; схватит линзу указательным и большим пальцем; хорошо ее вымойте; поместите в специальную жидкость; минимум раз в месяц мойте этим раствором контейнер, в котором хранятся контактные линзы, а лучше - вообще меняйте его вместе с парой линз; линзы рекомендуется вынимать всегда в одном и том же порядке - то есть сначала правую, потом левую, или наоборот.



Как ухаживать за линзами / Фото Pexels

Можно ли спать в контактных линзах

Экспертным мнением по этому вопросу поделилась оптометристка Юстина Натар:

"Делать этого нежелательно, даже если носите линзы "непрерывного ношения" (день / ночь)".

Спать с линзами специалистка рекомендует только в двух ситуациях – при лечении близорукости у взрослых и детей (на ночь устанавливаются специально созданные газонепроницаемые жесткие контактные линзы, которые во время сна меняют форму роговицы) или когда применяются "склеральные", что намного больше в диаметре, чем обычные (они опираются не на роговицу, а на склеру, создавая на передней поверхности глаза пространство, заполненное искусственной слезой). Однако решение о применении таких линз должен принять специалист.

Роговица требует питания. Когда закрываем глаза, ограничиваем доступ кислорода к глазу. А когда там еще и линза, кислород не может пробиться сквозь этот дополнительный слой, несмотря на то, что современные линзы изготавливаются из гидрогеля и силикона – материалов, которые обеспечивают доступ воздуха к роговице в течение целого дня, насыщают ее влагой и обеспечивают долговечность изделия. Всегда пользуйтесь контактными линзами известных производителей, которые дорожат своей репутацией и покупайте эти изделия исключительно в специализированных магазинах.

Если оставлять линзы на ночь, дефицит кислорода в передней поверхности глазного яблока (а его не избежать) может привести к неоваскуляризации, то есть патологическому разрастанию кровеносных сосудов, которые делают все от них зависящее, чтобы "накормить" роговицу.

Замечали в уголках глаза и по краю век белые или желтоватые выделения после сна? Так наш глаз самостоятельно очищается от того, что накопилось в нем в течение дня и ночи (прежде всего грязи). Если оставить линзы на ночь, это затруднит задание, в результате чего может возникнуть раздражение, покраснение и воспаление. Итак, утром линзы надели, а вечером – сняли.

6 неоспоримых преимуществ контактных линз перед очками:

С ними можно заниматься спортом и не только. Контактные линзы – "союзники" любой активности. Но если занимаетесь водными видами спорта, лучше отдавать предпочтение однодневным линзам. Так вы обеспечите высокий уровень гигиены глаза и сведете к минимуму риск заболеваний. Их можно носить вместе с солнечными очками. Они не запотевают зимой как очки. Идеально подходят к особенным ситуациям - свадьбам, семейным праздникам, вечеринкам, поскольку позволяют экспериментировать с прической и макияжем. Делают моложе. С их помощью можно изменить цвет радужки или усилить естественный цвет глаз.



Преимущества линз для зрения / Фото Pexels

Кому носить контактные линзы нежелательно

Линзы могут носить люди любого возраста, в том числе дети. Это – идеальное решение для тех, кто имеет проблемы со зрением, но хочет вести активный образ жизни. Противопоказано ими пользоваться больным сахарным диабетом 1-ого типа и людям, страдающим синдромом сухого глаза (то есть, в группе риска все, кто проводит много времени перед телевизором или монитором компьютера). Таким необходимо регулярно закапывать в глаза увлажняющие глазные капли и выполнять простенькие упражнения, которые позволяют "разгрузить" зрение, помогают отдохнуть глазу. Перечень противопоказаний не является исчерпывающим, поэтому перед визитом в магазин оптики, советуем проконсультироваться с врачами – семейным и окулистом.