Борьба с болезнью может быть непростой, и хороший, глубокий сон для этого просто необходим. Но если вы постоянно кашляете, чихаете и сражаетесь с лихорадкой, отдохнуть не очень легко. Врач Анджела Холлидей-Белл рассказала, что следует делать в таких случаях.

Интересно Что происходит с телом, когда вы едите суп: действительно ли он так полезен

Держите спальню прохладной

Холодная температура поможет вам спать спокойнее и способствует лучшему быстрому сну. А если в вашей спальне будет слишком жарко, это может привести к тому, что вы крутитесь и долго не сможете заснуть.

Идеальная температура для сна – это примерно 20 – 22 градуса по Цельсию.

Измените простыни

Когда вы болеете, вы довольно много потеете, так что ваши простыни точно будут пропитаны большим количеством микробов. Это точно не пойдет на пользу вашему здоровью и выздоровлению, так что в простуду менять постельное белье нужно чаще обычного.

Поменять постельное белье по крайней мере еженедельно важно, чтобы очистить любые остаточные бактерии или вирусы, которые могут жить на ткани. Тем, кто страдает аллергией или астмой, возможно, придется менять простыни чаще из-за пыли, что может накапливаться на простынях и вызвать обострение симптомов,

– рассказал эксперт по сну Майкл Бреус.



Чистые простыни очень важны для крепкого сна / Фото Pexels

Не смешивайте лекарство

Вам может показаться, что выпить двойную дозу лекарства от простуды – это полезная идея, однако это точно не так. Смешивание лекарства может привести к проблемам не только со здоровьем, но и засыпанием. Помните и о побочных эффектах, которые могут проявиться, если вы смешаете медицинские препараты.

Чтобы оставаться в безопасности, всегда читайте инструкцию к лекарству и посоветуйтесь с фармацевтом или врачом, если вам нужно объединить несколько медикаментов.