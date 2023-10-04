Если вы не хотите постоянно тратить деньги на салон или портить свою прическу регулярной окраской токсичной краской, вы можете попробовать несколько домашних способов избавиться от седины. О том, как ее надежно скрыть, рассказала парикмахерша Криста Бьянконе.

Интересно Почистить серебро можно в считанные минуты: надежный способ

Как закрасить седину

Способ, который лучше всего подойдет для утаивания седины, может серьезно отличаться для разных людей. Это может зависеть от количества седых волос, его длины, текстуры и цвета.

Лучший цвет для седых волос зависит от тона кожи и цвета волос человека. Как правило, темные цвета лучше подходят для коррекции седых волос, чем светлые цвета, поскольку они не так сильно привлекают внимание к седине,

– рассказала стилистка Криста Бьянконе.

Один из самых простых универсальных способов скрыть седину в домашних условиях – это использование чая. Этот вариант отличный именно потому, что все необходимые ингредиенты точно есть у вас дома, и смесь, которую вы нанесете на волосы, не повредит их, а наоборот – поможет укрепить.



Чай может закрасить седину / Фото Pexels

Вам понадобятся:

2 чайные ложки листьев черного чая;

стакан воды.

Для того чтобы закрасить седину, вам нужно вскипятить черный чай и дать ему настояться несколько минут. Затем удалите заварку и оставьте раствор на время, чтобы он охладился.

Когда чай будет теплым или прохладным, нанесите его на волосы и оставьте на час. После этого тщательно промойте волосы под проточной прохладной водой. Будьте внимательны: не мойте голову шампунем, ведь тогда вы не получите никакого результата.

Для того чтобы седину не было видно, будет достаточно применять раствор из чая раз в две недели.

Впрочем, обратите внимание на то, что из-за чая ваши волосы потемнеют, станут более блестящими. Так что такое средство подходит не только для окраски седины, но и для восстановления тусклых волос.