В составе сладкого плода вы найдете немало преимуществ для вашего здоровья, а заодно и сможете разнообразить рацион.

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Какая польза от употребления малины

Малину с детства мы знаем не только как вкусную ягоду, но и ее полезные свойства. Многие лечат ею простуды и грип, а также она легко справятся с температурой, воспалительными процессами и общей слабостью.

Весь секрет в богатом составе: здесь целый микс микроэлементов и витаминов. Считается, что плод является отличным источником витамина С, который укрепляет иммунитет, оказывает положительное влияние на кожу и работу желудочно-кишечного тракта. Дополнят положительное влияние и витамин А, витамины группы B, РР, бета-ситостерин.

Улучшает и стимулирует работу мозга, а также сердечно-сосудистой системы, полезный природный сахар: фруктоза и глюкоза. Высокое содержание фолиевой кислоты также принесет хороший результат, ведь компоненты невероятно полезны для женщин, а листья плодов содержат вещества, способствующие стимуляции мускулатуры кишечника и матки.

Малина порадует преимуществами / Фото Pexels

К тому же, плоды прекрасно подойдут тем, кто тщательно следит за фигурой и избегает употребления лишних калорий: всего 41 калорий на 100 граммов продукта. Следовательно, сезонный и вкусный перекус может стать уникальной таблеткой, которая улучшит здоровье, иммунную систему и поможет похудеть.