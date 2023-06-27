Во время садоводства достаточно легко получить травму от инвентаря – многие попадают в больницу из-за падения с лестниц, раны от тяпок, вил или газонокосилки. Однако иногда угрозы могут быть неочевидными, и врач Стивен Хьюз рассказал о некоторых из них.

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В почве могут оказаться опасные бактерии

Особенно осторожными следует быть, когда работаете неподалеку от водоемов или бочонков с водой, ведь в них могут находиться бактерии лептоспиры. Они попадают в воду с мочой крыс и мышей, которые часто селятся недалеко от сельских хозяйств.

Лептоспироз, который вызывает эта бактерия, является довольно неприятной болезнью и может в конечном счете привести к лихорадке, головным болям, рвоте и даже почечной недостаточности и менингиту.

Еще одна опасная бактерия легионела может подстерегать вас и в компосте, который часто используют для подкормки цветов и овощей. В группе риска – пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет. Эта бактерия может вызвать инфекцию, известную как болезнь легионеров, и во время вдыхания легионеллы вы подвергаете себя риску пневмонии, что может привести даже к смерти.



Бактерии в земле могут привести к пневмонии / Фото Pexels​

Опасаться стоит и спор плесени, что особенно бурно развиваются в кучах перегноя в жаркую погоду. Грибок может спровоцировать аллергию или же вызвать неприятное заболевание легких.

Из-за работы с землей можно подхватить еще одно потенциально смертельное заболевание – столбняк. Около 50% людей, которые болеют и не были привиты, умирают.

Столбняк – особенно неприятное заболевание. Мышцы спазмируются из-за влияния токсина бактерий Clostridium tetani. Страдание почти невозможно описать, болезнь вызывает болезненные спазмы мышц и замкнутую челюсть,

– рассказал врач Стивен Хьюз.

Подхватить инфекцию можно, если в порез попадет загрязненная вода или почва с бактериями клостридиями. Поэтому врач посоветовал перед началом работы убедиться, что ваша прививка все еще действительна.