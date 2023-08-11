Когда дело доходит до выбора подсолнечного масла для приготовления пищи, у вас есть немало вариантов. Впрочем, важно учитывать то, для чего вы будете ее использовать и ее полезные свойства или их отсутствие.

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Оливковое масло

Эксперты по приготовлению пищи сходятся во мнении, что оливковое масло не только достаточно универсально, но и чрезвычайно полезно, но только при условии, если оно достаточно качественное. Следует учитывать, что масло должно быть первого отжима, и только тогда оно будет содержать полинасыщенные жирные кислоты, которые связывают со здоровьем сердца.

Если масло не рафинированное, это свидетельствует о его высоком качестве. Но при приготовлении пищи учитывайте, что оливковое масло имеет относительно невысокую температуру дымления, поэтому подходит для приготовления на слабом и среднем огне.

Подсолнечное масло

Оказывается, обычное масло, точно найдется у вас на кухне, содержит немало витамина Е – всего одна столовая ложка может обеспечить 28% суточной нормы. Это масло чрезвычайно универсально: оно имеет высокую температуру дымления и его вкус неярко выражен, следовательно, оно не испортит блюдо.

Впрочем, подсолнечное масло богато жирными кислотами омега-6. Они нужны организму, но в очень сбалансированном, небольшом количестве.

Масло из грецкого ореха

Это масло не подойдет для приготовления пищи, ведь оно имеет чрезвычайно низкую температуру дымления, и его все же можно использовать множество других способов. Им можно поливать блины, свежие фрукты и мороженое. Вы будете удивлены, но масло из грецкого ореха хорошо дополнит вспененное молоко для кофе.



Масло можно использовать в десертах / Фото Pexels

Кроме того, это масло содержит хорошее соотношение кислот омега-3 и омега-6, и это точно пойдет на пользу вашему организму.

Льняное масло

Масло из льна может стать великолепной заправкой для салатов, однако использовать его в приготовлении пищи не стоит, ведь оно имеет низкую температуру дымления. В этом масле также есть большое количество жирных кислот омега-3.

Убедитесь, что масло хранится в прохладном месте или поместите его в холодильник.

Кунжутное масло

Несмотря на пользу этого масла, с его использованием вам следует быть осторожными, ведь оно имеет очень насыщенный вкус, так что всего нескольких капель может быть достаточно, чтобы придать вашим блюдам изысканный и интересный аромат.

Кунжутное растительное масло можно использовать для приготовления блюд на высокой температуре. Она обогатит ваш организм полинасыщенными жирными кислотами и оздоровит тело.