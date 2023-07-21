Употребление сырых овощей – это хороший способ получить все витамины и минералы, необходимые вашему организму.

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Когда мы готовим еду из овощей, во время термообработки исчезает много вредных микробов, которые могут размножаться на продуктах. Происходит расщепление трудноперевариваемых волокон, благодаря чему облегчается процесс пищеварения и лучше усваиваются основные питательные вещества.

Впрочем, сырые овощи также являются хорошим источником питания и функционируют как полезные пробиотики. Эти сырые овощи самые вкусные и полезные, поэтому охотно добавляйте их в свой рацион.

Морковь

Хрустящая и сладкая морковь является здоровой закуской. Она богата витамином А, витамином К и клетчаткой, которая помогает контролировать уровень сахара в крови и улучшает пищеварение.



Употребляйте морковь сырой / Фото из Az Animals

Шпинат

Добавляйте сырой шпинат в бутерброды или вместе с яичницей. Таким образом он сохранит по максимуму питательных веществ – железа, кальция и витаминов А и С.

Брокколи и цветная капуста

Мы привыкли отваривать брокколи и цветную капусту, однако во время этого процесса теряется много питательных веществ.

Добавляйте сырые овощи в салат, но тщательно их помойте, чтобы удалить грязь и пестециды.



Употребляйте брокколи сырым / Фото из Pexels

Лук

В сыром виде лук имеет большее количество сероорганических соединений или химических веществ. Именно эти молекулы обладают противораковыми эффектами, при термообработке этих соединений становится меньше.