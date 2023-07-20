Если вы любите свеклу, вам следует убедиться, что этот овощ вам не навредит. Побочные эффекты от этого овоща могут быть серьезнее, чем вы представляете: от рвоты до анафилаксии.

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Чем вредна свекла

Свекла, хоть и считается чрезвычайно полезным овощем, ведь она содержит немало антиоксидантов и улучшает кровообращение во всем теле и мозге, может принести несколько неприятных побочных эффектов.

Хотя большинство людей могут безопасно употреблять свеклу ежедневно, некоторые все же имеют на нее серьезную аллергию. Она проявляется почти так же, как аллергии на другие овощи и фрукты. Среди симптомов: отеки в горле, покраснение, зуд в языке и рту, однако в редких случаях, кроме этих эффектов, у человека может произойти анафилаксия.

Вы могли и не подозревать, однако употребление свеклы может привести к очень неожиданному эффекту – бетурии. Темно-красные элементы свеклы могут окрасить мочу в красный или розовый цвет у 10 – 14% населения. Однако не бойтесь: этот эффект временен и безвреден.



Свекла может вызвать серьезную аллергию / Фото Pexels​

Учитывать количество свеклы в рационе стоит и людям, имеющим проблемы с почками. Этот овощ богат щавелевой кислотой, и это может привести к образованию камней в почках.

Можно ли есть свекольные добавки

Многие для того, чтобы получить пользу для здоровья, едят не свежую свеклу, а свекловичные добавки. Обычно они имеют форму порошка, который можно смешать с водой или другим фруктовым соком или овощным.

И хотя может показаться, что обработанный овощ не будет таким полезным как свежий, он все еще может принести необходимые полезные элементы – так вы можете получить не только антиоксиданты, но и нитраты и другие активные вещества, нужные организму.

Добавки из свеклы принимают люди, стремящиеся снизить артериальное давление. Также их часто используют спортсмены, ведь нитраты в свекле помогают расслабить кровеносные сосуды.