Удивительно узнать, что овощи, являющиеся основным продуктом любой сбалансированной диеты, потенциально могут способствовать жиру на животе.

Смотрите также Эти 5 продуктов сделают вас сытыми и помогут худеть

Овощи по своей природе низкокалорийны и не приводят непосредственно к жиру на животе. Однако некоторые овощи вызывают газообразование, вздутие живота и раздражение кишечника, что может повлиять на наше пищеварение и обмен веществ.

Врач Джесси Федер отмечает, что "любые овощи, приготовленные в слишком большом количестве сливочного или растительного масла, обжаренные или покрытые жирной начинкой (масло, творог, жирные соусы/заправки) могут привести к образованию жира на животе".

К овощам, которые могут вызвать газообразование, вздутие живота и раздражение пищеварительной системы, что может повлиять на наше пищеварение и обмен веществ, относятся брокколи, капуста, кочанная капуста, спаржа, брюссельская капуста и цветная капуста. Эти овощи полезны, но могут плохо влиять на людей с чувствительным пищеварением.

Эти овощи богаты нерастворимой клетчаткой и некоторыми углеводами, которые бактерии склонны поедать, что приводит к брожению, а затем к газообразованию/вздутию живота. Это может раздражать кишечник и потенциально вызвать воспаление и влиять на ваш метаболизм при употреблении в большом количестве.

– отметил врач Джесси Федер.

Наиболее опасными овощами, которые влияют на наш плоский живот – жареные овощи на масле или с начинками разнообразных соусов. Эти добавки обладают большим количеством калорий и воспалительных жиров, которые при чрезмерном употреблении могут способствовать накоплению жира на животе.