Существует много способов оставаться сытыми в течение дня, но самый простой и лучший для здоровья – это сбалансировано и здорово питаться. О том, какие продукты следует есть, рассказала диетологу Стеф Мэгилл, владелец Soccer Mom Nutrition.

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Овсянка

Овсяная каша состоит из целозернового зерна, которое чрезвычайно богато клетчаткой, которая называется бета-глюканом. Клетчатка очень полезна для того, чтобы замедлить пищеварение и усвоение углеводов.

Поэтому вы дольше будете чувствовать себя сытыми и сможете поддерживать стабильный уровень сахара в крови, ведь именно резкие скачки и падение сахара вызывают у вас чувство голода.

Рыба

Если вы ищете продукты, богатые жирными кислотами омега-3, которые очень полезны для организма человека – а именно для здоровья сердца и мозга. Также в рыбе можно найти немало белка, который помогает вам чувствовать себя сытым после того, как вы поедите.

Конечно, питательность зависит от того, какой именно вид рыбы вы едите: например, тунец содержит 19 г белка на 100 г, а в радужной форели есть уже 19,9 г этого вещества.

Орехи

Если вы когда-нибудь задумывались над тем, что произойдет, если вы будете есть орехи каждый день, вот ответ: вы получите немало питательных веществ, клетчатки, белка и здоровых жиров.

Эти продукты обеспечат вам высокий уровень энергии, а также многие антиоксиданты и минералы, которые помогут поддерживать ваше здоровье.



Орехи очень полезны для организма / Фото Pexels

Авокадо

Авокадо точно стоит добавить в список продуктов, которые помогут вам долго оставаться сытыми. Вам может показаться, что частое употребление авокадо может привести к набору лишнего веса, ведь в нем много жиров, однако это не так – 79% авокадо составляют клетчатка и вода.

Это фактически единственный фрукт, содержащий 6% здоровых жиров, которые действительно полезны для вашего организма.

Яблоки

Яблоки, конечно, также наполнены клетчаткой, так что это еще один фрукт, который позволит вам чувствовать себя сытыми. Среди всех фруктов и ягод яблоки являются одними из самых богатых продуктов этого вещества.