Учитывая, какую природу имеет деменция, обычно все считаются только с потерей памяти. Это состояние прогрессирует и со временем может ухудшиться – людям может быть трудно помнить имена членов семьи, они могут забывать вещи и теряться в привычных местах. Но это не единственные симптомы, и о других рассказали у клинике Мэйо.
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Какие изменения в поведении происходят из-за деменции?
К сожалению, лекарства от деменции не существует, и своевременная диагностика помогает начать более эффективное лечение, которое поможет облегчить симптомы. Кроме того, человек будет чувствовать поддержку, а это может обеспечить лучшее качество жизни. Именно поэтому важно обращать внимание на возможные симптомы деменции еще на ранних стадиях.
Следовательно, у человека с деменцией могут произойти следующие изменения в поведении:
- изменение личности;
- тревожность;
- депрессия;
- неадекватное поведение;
- подозрительность и паранойя;
- галлюцинации.
Если вы заметили любой из этих признаков в сочетании с другими симптомами деменции, следует немедленно обратиться к врачу. Также важно пойти к врачу, если вы заметили эти признаки у знакомых людей, ведь очень важно определить причину болезни, ведь некоторые болезни, вызывающие симптомы деменции, можно лечить.
Также по данным Национальной службы здравоохранения США, большинство поведенческих изменений происходит именно с прогрессированием деменции. Человек начинает вести себя по-другому в основном на средних и поздних стадиях деменции.
Из-за деменции поведение человека может измениться / Фото Pexels
Итак, обратите внимание на следующие изменения поведения на ранней стадии:
- повторение одного же вопроса или действия снова и снова;
- беспокойство, шагание вперед и назад, блуждание по кругам;
- непоседливость;
- ночные пробуждения и нарушения сна;
- наблюдение за партнером и близкими повсюду;
- потеря уверенности в себе, которая может проявляться как апатия или незаинтересованность в своей обычной деятельности.
Обратите внимание также, что на поздних стадиях деменции человек может стать даже агрессивным.