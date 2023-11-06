В них содержатся питательные вещества, предназначенные для поддержания здоровья глаз. Эти продукты могут помочь в борьбе с заболеванием глаз – возрастной дегенерацией желтого пятна, катарактой и сухостью глаз.

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Питательные вещества для поддержания здоровья глаз

Витамин С: антиоксидант, содержащийся во фруктах и овощах. Он может замедлить прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна и потерю остроты зрения.

Витамин Е: этот антиоксидант содержится в растительных маслах, орехах и овощах, таких как сладкий картофель, защищающий здоровые ткани глаз от повреждения свободными радикалами.

Цинк: важный минерал, содержащийся в морепродуктах и орехах, который может защитить от ухудшения зрения и катаракты.

Жирные кислоты омега-3: они содержатся в жирной рыбе, орехах и семенах. Эти питательные вещества поддерживают зрительное развитие и слезные железы.



Орехи положительно влияют на здоровье глаз / Фото Pexels

Лосось

Диетологиня Ким Кулп отметила, что лосось является источником витамина А, цинка и других питательных веществ, полезных для глаз.

Брокколи

Брокколи содержит много витамина С – антиоксиданта, который снижает окислительный стресс в глазах и помогает предотвратить катаракту. Также брокколи является источником витамина А, который может помочь предотвратить возрастной дегенерации желтого пятна.

Батат

В батате содержится гораздо больше бета-каротина, чем в моркови. Он помогает нашим глазам адаптироваться при слабом освещении.

Бета-каротин полезен, потому что организм превращает его в витамин А, который необходим для хорошего зрения,

– отметила доктор медицинских наук Роксана Эхсани.

Грецкие орехи

Эти орехи богаты витамином Е, цинком и жирными кислотами омега-3. По словам диетологини Ким Кулп, витамин Е и другие полифенолы в грецких орехах помогают уменьшить воспаление и защитить от повреждения свободными радикалами.

Яичные желтки

"Яичные желтки – это высокобиодоступный источник каротиноида, известного как лютеин, уменьшающий возрастное макулярное заболевание", – отмечает диетологиня Лекси Мориарти.

По данным исследование, опубликованного в феврале 2020 года, умеренное потребление яиц снижает риск развития возрастной макулярной болезни на поздней стадии.

Капуста

Академия питания и диетологии называет капусту одним из лучших продуктов для здоровья глаз, а также другую темно-листовую зелень. Национальный очный институт предполагает, что капуста даже полезнее для глаз, чем морковь.

Капуста кейл богата антиоксидантами лютеин и зеаксантин, поэтому может помочь уменьшить повреждение тканей глаза, вызванное солнцем, и снизить риск возрастных проблем со зрением.