Вы и не представляете, насколько сильно еда, которую вы едите вечером, влияет на ваш сон. Некоторые закуски могут нарушить уровень сахара в крови и активизировать нервную систему, а также ухудшить ваше пищеварение. И Сара Гароне, эксперт по диетологии, рассказала о таких продуктах.

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Картофель фри

Жареный картофель – это тот продукт, который содержит достаточно много жира, и, как правило, он плохо влияет на пищеварительный тракт. Такие блюда, как картофель фри, если вы съедите их поздно вечером, могут вызвать расстройство пищеварения и привести к тому, что вы будете чувствовать дискомфорт. А уснуть в таких условиях совсем непросто.

Красный перец чили

Конечно, немногие люди едят острый перец просто так, но и обычная острая пища может плохо повлиять на ваш сон. И несмотря на то, что трудно найти более полезную специю, чем чили, капсаицин в перце не слишком убаюкивает.

Одно исследование показало, что красный перец может усилить кислотный рефлюкс у людей, которые уже к нему подвержены, так что если вы испытываете эту проблему, попробуйте отказаться от острой пищи перед сном.

Цитрусовые фрукты

Апельсины, грейпфруты, лимоны, мандарины и лайма очень полезны для здоровья – в них содержится много витамина С, а также они могут дать вам много клетчатки. Но лучше отложить их на завтрак, ведь они могут быть не лучшей закуской перед сном.

Кислотность цитрусовых может привести к кислотному рефлюксу. Если же вы хотите вкусных фруктов вечером, тогда лучше съесть немного терпких вишен, ведь они отлично помогают уснуть.



Цитрусовые могут плохо влиять на сон / Фото Pexels

Конфеты

Конечно, приятно побаловать себя вкусностями после тяжелого рабочего дня, но делать это перед сном – не лучшая идея. Прыжок уровня сахара в крови – это последнее, что вам нужно, когда вы собираетесь спать. К сожалению, именно это вы и получите от употребления конфет.

Итак, если вам нужно выспаться, старайтесь держаться подальше от сладостей.

Алкоголь

Вы можете сразу же не согласиться – ведь от алкоголя так и клонит в сон! Но на самом деле, хоть алкоголь и может расслабить вас на непродолжительное время, он портит цикл сна и делает отдых хуже, а не лучше.

Так что лучше выберите безалкогольный коктейль, если вам нужно хорошо и крепко поспать ночью.