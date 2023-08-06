Составление питательного меню, богатого витаминами, клетчаткой и пробиотиками может улучшать пищеварение и здоровье кишечника.
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"Наличие необходимого количества бактерий в кишечнике помогает перерабатывать пищу и поддерживает ваше тело здоровым и здоровым во всех аспектах", – рассказал гастроэнтеролог Рудольф Бедфорд
По его словам, кишечник – это "центр Вселенной". Все, что попадет в ваш кишечник, существенно повлияет на любой другой орган в вашем теле.
Если с вашим кишечником не все в порядке, и у вас запор, диарея, газы, вздутие живота или депрессия, с этими симптомами может справиться определенный ряд продуктов.
Полезные продукты для кишечника
Имбирь является отличной пищей для регулирования здоровья кишечника, поскольку уменьшает воспаление и содержит антиоксиданты.
Черная фасоль содержит много клетчатки, которая особенно связана с уменьшением риска запоров.
Миндаль богат полезными жирами, клетчаткой и белком. Этот орех помогает поддерживать микробиом кишечника.
Миндаль полезен для кишечника / Фото из Pexels
Йогурт богат пробиотиками. Они состоят из живых микроорганизмов, помогающих увеличить количество хороших бактерий в нашем кишечнике. Бананы, лук, квашеная капуста и спаржа также помогают хорошим бактериям в кишечнике (также известным как пробиотики) процветать.
Яблоки полезные для здоровья кишечника. Этот фрукт богат клетчаткой и пребиотиками. Груша является хорошим источником клетчатки, особенно растворимой клетчатки, которая способствует регулярному стулу кишечника.
Лосось богат жирными кислотами омега-3, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь уменьшить любое потенциальное воспаление в кишечнике. Кефир – это мощный пробиотик, поскольку он помогает пищеварению и иммунитету.