Прежде всего, вы должны помнить, что наука доказала, что обычно людям не нужно бояться продуктов, содержащих углеводы, ведь они не наносят большого вреда организму, а наоборот являются частью здоровой диеты. Однако, если вы хотите ограничить потребление углеводов, вы можете попробовать некоторые из этих продуктов.

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Арбуз

Диетология Мелисса Рофкин убеждена, что эта ягода может стать отличным дополнением к вашей диете, ведь в одной порции арбуза содержится всего 11,5 граммов углеводов. Кроме того, арбуз является одним из наиболее увлажняющих плодов, ведь он преимущественно состоит из воды.

В сравнении с другими ягодами и фруктами он находится на одном из самых низких уровней углеводов. В нем также содержится немало питательных веществ, в частности калия.

Он помогает терять вес и контролировать его впоследствии.

Клубника

Большинство фруктов содержат определенное количество углеводов, но клубника занимает нижнюю часть углеводного спектра,

– поделилась врач Лорен Манакер.

Клубника, кроме пользы для потери веса, может иметь еще много преимуществ для организма. В частности, последние исследования показывают, что клубника всего восемь недель регулярного употребления может улучшить здоровье мозга и сердца.



Клубника очень полезна для похудения / Фото Pexels

Оливки

Вы могли об этом не догадываться, однако в 5 маринованных оливках содержится всего 0,5 граммов углеводов, поэтому они станут идеальной закуской, если вы пытаетесь следить за уровнем углеводов, которые вы потребляете. Кроме того, эти плоды содержат железо, медь, витамин Е и немало полезных для организма жиров.

Авокадо

Авокадо богат "здоровыми" жирами, а также обеспечивает сытную клетчатку. И данные показывают, что частое употребление авокадо связано с меньшей частотой гипертонии,

– поделилась врач Манакер.

В одной порции авокадо содержится всего 3,9 грамма углеводов, и больше, чем половину из этого количества составляет клетчатка.

Зеленая фасоль

Зеленая фасоль, кроме того, что содержит очень мало углеводов (всего 7 граммов), отлично подойдет для ежедневного рациона еще и потому, что в ней есть полезная фолиевая кислота и калий. Этот овощ может улучшить здоровье сердца и регулировать артериальное давление.