Высокое кровяное давление определяется как 130/80. Диета DASH – это один из способов, благодаря которому можно снизить давление. Эта диета богата фруктами, овощами, нежирным мясом, орехами, семенами, цельнозерновыми и нежирными молочными продуктами.

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Ее разработали специально для нормализации функционирования сердечно-сосудистой системы. Рассмотрим 5 продуктов самых популярных продуктов, которые будут поддерживать в норме ваше артериальное давление.

Бананы

Всего 2 банана в неделю могут снизить уровень артериального давления на 10%. В бананах содержится крахмал и клетчатка, которые снижают уровень артериального давления и повышают чувствительность к инсулину.

Горький шоколад

Черный шоколад оказывает положительное влияние на сердце и артериальное давление. Он содержит флавоноиды, антиоксиданты и другие полезные вещества, которые могут улучшить работу сосудов и снизить уровень артериального давления.

Согласно исследованиям, употребление шоколада в умеренных количествах может помочь в борьбе с гипертонией.

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Гранатовый сок

Этот сок богат антиоксидантами, которые помогают снизить артериальное давление и улучшить функцию сосудов.

Гранат содержит большое количество фолиевой кислоты, витамина К и калия, что влияет на упругость артериальных стен и делает его полезным для контроля артериального давления.



Гранатовый сок помогает снизить артериальное давление / Фото из Википедии

Миндаль

Выбирайте миндаль для перекуса, поскольку он богат магнием, который может помочь снизить артериальное давление и расслабить кровеносные сосуды. 120 грамм миндаля содержит 80 миллиграмм магния, что составляет 20% рекомендованной суточной нормы, исходя из 2000-калорийной диеты.

Чеснок

Части содержат такое вещество как аллицин, которое способствует снижению артериального давления.

Последние исследования доказали, что аллицин может препятствовать выработке ангиотензина – гормона, отвечающего за повышение артериального давления путем сокращения кровеносных сосудов.