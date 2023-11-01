Врач Росми Барриос советует сократить эти продукты в своем рационе или же употреблять их в очень ограниченных количествах. К вредным продуктам относятся трансжиры, насыщенные жиры, продукты с избытком натрия и высоким содержанием сахара.

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Трансжиры

Они содержатся в обработанных пищевых продуктах – попкорне, пончиках, замороженной пике. Они особенно вредны для сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, эти типы жиров достаточно опасны. Следует выбирать полезные жиры, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и жирной рыбе, как лосось. Именно эти жиры повысят уровень "хорошего" холестерина и снизят уровень "плохого" холестерина.

Насыщенные жиры

Жирные куски мяса и молочные продукты могут повышать уровень холестерина и способствовать развитию атеросклероза. Врач объяснила, что атеросклероз сужает артерии, ограничивая приток крови к сердцу и мозгу.

"Чтобы сократить потребление насыщенных жиров, выбирайте нежирные источники белка, такие как птица, рыба и бобовые", – отметил врач Росми Барриос.

Избыток натрия

Натрий содержится в обработанных продуктах – соусах, хлебе, колбасах, куриных продуктах и панировке.

Врач предупреждает, что высокое потребление натрия приводит к задержке воды, что повышает кровяное давление и создает нагрузку на сердце.

Чтобы уменьшить содержание натрия, используйте ароматные травы и специи вместо соли и выбирайте продукты с низким содержанием натрия.

Сахар

По мнению эксперта, сладкие напитки и чрезмерное употребление сладких закусок могут привести к ожирению. сердечных заболеваний, особенно у людей с резистентностью к инсулину или диабету.

Замените сладости фруктами. Вы сократите количество сахара и увеличите потребление клетчатки. Также для сердца полезны овощи, цельнозерновые продукты и орехи.