Если вы поставили перед собой цель сжечь жир на животе, лучшее, что вы можете сделать – так это тренироваться с самого утра. Так повседневные дела не будут отвлекать вас от занятий спортом и у вас будет больше энергии и сил на разнообразные упражнения. Идеальные упражнения для похудения в животе посоветовала эксперт по фитнесу Алекса Меллардо.

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Велосипедные сгибания

Основа похудения в животе – это упражнения для пресса, и велосипедные гибки подойдут для этого как можно лучше. Это отличный способ привести в тонус и прямые, и косые мышцы живота одновременно, а скручивающие движения могут обеспечить комплексную тренировку пресса.

Для того чтобы выполнить это упражнение, вам нужно лечь на спину и положить руки за голову, а ноги тем временем оторвать от земли. Левый локоть подтяните к левому колену, а правую ногу вытяните перед собой. После этого быстро измените положение, прижав правую сторону к правому колену. Чередуйте стороны, словно вы вращаете педали.

Упражнение следует делать в три подхода с 15 повторениями на каждую сторону.

Планка

Планка – это основное упражнение для тренировки пресса, и оно очень эффективно. Она помогает укреплять весь корпус, включая прямые и косые мышцы живота и нижнюю часть спины.

Чтобы выполнить планку, начните упражнение в положении на предплечьях, локти должны быть расположены перед плечами. Убедитесь, что ваше тело образует прямую линию без сгиба от головы до пяток. Особо внимательно следует следить за бедрами, чтобы они не провисали и не поднимались слишком высоко.



Планка очень полезна для сжигания жира на животе / Фото Pexels

При удержании планки дышите равномерно и старайтесь простоять в ней 20 секунд. Повторите упражнение трижды.

Приседания с выпрыгиванием

Это упражнение может ускорить частоту сердечных сокращений и одновременно укреплять квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы. Кроме того, движение во время скачка также задействует и пресс.

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Выполнение этого упражнения следует начать с положения приседания. Для этого расставьте ноги на ширине плеч и опуститесь на полную стопу. Присев, выпрыгните из этого положения вверх и мягко приземлитесь, возвращаясь в приседания.

Повторять прыжки нужно 12 раз в три подхода.