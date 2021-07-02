При поиске правильного крема для кожи вокруг глаз важно знать, какие составляющие обязаны в нем быть. А также отталкиваться от того, какие проблемы должен помочь преодолеть.
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Для линий под глазами
Кроме увлажняющих компонентов, которые помогают лучше насытить кожу, важно, чтобы крем был еще с "разглаживающим" эффектом. Поэтому нужно выбирать с теми составляющими, которые связаны со стимуляцией производства коллагена.
- Ретинол.
- Походные от витамина А.
- Пептиды.
От темных кругов под глазами
Для борьбы с гиперпигментацией или темными кругами, вызванных ультрафиолетовыми лучами солнца, следует обратить внимание на следующие ингредиенты:
- Arbutin.
- Hydroquinone.
- Kojic acid.
- Витамин C.
- Soy.
- Niacinamide (vitamin B-3).
- Azelaic acid.
Уход за кожей вокруг глаз / Фото Stocksy
От отечности и мешков под глазами
Эффективным методом преодоления отечности под глазами может быть полноценный сон или достаточное количество питья воды. Мешки под глазами может помочь уменьшить крем составляющими которого являются:
- Кофеин.
- Зеленый чай и полифенолы кофейных ягод.
- Dipeptide-2.
- Трава ивы.
Рекомендации по уходу
Кроме этого, в креме для кожи вокруг глаз важно искать антиоксиданты. Эти мощные ингредиенты помогают очистить кожу от свободных радикалов, вызванных ультрафиолетовыми лучами, курением и загрязняющими веществами. Также могут помочь тормозить процесс старения.
Смотрите на такие составляющие:
- Витамин C.
- Витамин E.
- Зеленый чай.
- Витамин B-3 (никотинамид).
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Поскольку кожа вокруг глаз тонкая, она может быть слишком чувствительной. Если появилось жгучее чувство или глаза слезятся, краснеют, избегайте использования средства.