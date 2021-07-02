При поиске правильного крема для кожи вокруг глаз важно знать, какие составляющие обязаны в нем быть. А также отталкиваться от того, какие проблемы должен помочь преодолеть.

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Для линий под глазами

Кроме увлажняющих компонентов, которые помогают лучше насытить кожу, важно, чтобы крем был еще с "разглаживающим" эффектом. Поэтому нужно выбирать с теми составляющими, которые связаны со стимуляцией производства коллагена.

Ретинол.

Походные от витамина А.

Пептиды.

От темных кругов под глазами

Для борьбы с гиперпигментацией или темными кругами, вызванных ультрафиолетовыми лучами солнца, следует обратить внимание на следующие ингредиенты:

Arbutin.

Hydroquinone.

Kojic acid.

Витамин C.

Soy.

Niacinamide (vitamin B-3).

Azelaic acid.



Уход за кожей вокруг глаз / Фото Stocksy

От отечности и мешков под глазами

Эффективным методом преодоления отечности под глазами может быть полноценный сон или достаточное количество питья воды. Мешки под глазами может помочь уменьшить крем составляющими которого являются:

Кофеин.

Зеленый чай и полифенолы кофейных ягод.

Dipeptide-2.

Трава ивы.

Рекомендации по уходу

Кроме этого, в креме для кожи вокруг глаз важно искать антиоксиданты. Эти мощные ингредиенты помогают очистить кожу от свободных радикалов, вызванных ультрафиолетовыми лучами, курением и загрязняющими веществами. Также могут помочь тормозить процесс старения.

Смотрите на такие составляющие:

Витамин C.

Витамин E.

Зеленый чай.

Витамин B-3 (никотинамид).

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Поскольку кожа вокруг глаз тонкая, она может быть слишком чувствительной. Если появилось жгучее чувство или глаза слезятся, краснеют, избегайте использования средства.