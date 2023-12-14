Люди, которые любят кофе, вероятно уже знают, что этот напиток может иметь долгосрочную пользу для вашего здоровья. Кофе может уменьшать хроническое воспаление, снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний печени. А какая обжарка наиболее полезна, рассказала диетолог Авив Джошуа.

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Обжарка кофе

Обжарка – это тепловой процесс, который должен обнаружить аромат и вкус, закрепленный внутри зеленых кофейных зерен. Но жарка вызывает химические изменения в зернах кофе, и она также влияет на антиоксидантные свойства напитка.

И теп жарки, что вы выберете, зависит и от времени жарки, и от температуры. Итак, существует четыре основные категории:

легкая обжарка;

средняя обжарка;

среднее темное обжаривание;

темное обжаривание.

Какая из них самая полезная?

Польза для здоровья от чашки кофе светлой или темной обжарки зависит от того, что вы хотите получить от этого напитка. Здоровые факторы, которые следует учитывать – это антиоксиданты, противовоспалительные свойства и кислотность.

Антиоксиданты. Легкая обжарка в этом плане намного лучше для вас, ведь так в зернах хранится гораздо больше полифенолов – а это тот тип антиоксиданта, который остается после процесса жарки. Некоторые исследования также показывают, что чем дольше будут обжариваться зерна, тем меньше полифенолов.

Впрочем, кофе темной обжарки может оказывать большее антиоксидантное действие, поскольку активность веществ возрастает со степенью обжарки. Уровень активности антиоксидантов может компенсировать отсутствие полифенолов в зернах.



Кофе содержит много антиоксидантов / Фото Pexels

Противовоспалительные свойства. Светлая обжарка имеет более значительный противовоспалительный эффект, чем темная. Кроме того, кофе светлой обжарки также обладает неплохой антиоксидантной активностью. Так что в этом плане гораздо лучше выбрать кофе светлой обжарки.

Кислотность. Некоторые люди, которые любят кофе, употребляют его без кофеина, другие же отказываются от напитка совсем. Дело в том, что, несмотря на значительную пользу, хватает напитка и побочных эффектов. В частности, он может вызвать изжогу или раздражать желудок.

Но если сравнивать кислотность кофе, темное обжаривание приводит к более низкой секреции желудочной кислоты. Так что если вы ищете кофе, который будет легче для вашего желудка, вам следует выбирать темную обжарку.

Содержание кофеина. Некоторые люди считают, что более темная обжарка делает кофе насыщенным кофеином, однако это не так. Конечно, содержание кофеина примерно одинаково во всех видах обжарки, однако в светлой и средней обжарке оно немного выше.