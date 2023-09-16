Если вы беспокоитесь о том, чтобы ваша посуда осталась целой и невредимой после цикла мойки в посудомоечной машине, вы должны знать, какие вещи не стоит туда класть. О том, что не стоит мыть в посудомойке, рассказала эксперт Мэри Клэр Лагру.

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Древесина

Деревянная посуда и разделочные доски могут потрескаться из-за слишком горячей воды в посудомоечной машине. Кроме того, со временем они могут потерять привлекательный внешний вид или расколоться.

Мытье дерева в посудомоечной машине может быть даже опасным: влага может проникнуть в трещины древесины и превратиться в плесень. Если вы будете и дальше пользоваться этой раздельной доской, можете отравиться или по меньшей мере испортить вкус ваших блюд.

Антипригарная посуда

Если у вас есть несколько любимых антипригарных кастрюль или сковородок, худшее, что вы можете сделать, так мыть их в посудомоечной машине. Убедитесь, что вы моете их вручную, используя мягкую губку.



Мыть антипригарные сковородки в посудомойке нельзя / Фото Pexels

Горячая вода и химические моющие средства из стиральной машины со временем могут испортить антипригарное покрытие вашей посуды, и она не будет служить вам так же хорошо, как раньше.

Керамическая посуда

Вероятно, после запекания блюда в керамической посуде вам хочется просто положить его в посудомойку, чтобы не отмывать его вручную, но это не слишком удачная идея.

Из-за некоторых моющих средств он начинает портиться. Итак, старайтесь мыть его, используя щадящие моющие средства, и так он будет оставаться в хорошем состоянии очень долго.