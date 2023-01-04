Уникальные результаты связаны с потреблением кофе и риском развития диабета 2 типа. Как напиток защищает от болезни, рассказываем дальше.

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Кофе снижает риск развития диабета

Диабет 2 типа возникает тогда, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или он не выполняет свои функции в организме должным образом. Следовательно, ключевой механизм контроля сахара отсутствует, а это чревато показателями, которые вмиг подпрыгивают вверх. "Популярность" этого недуга в мире стремительно растет с годами и обусловлена плохим образом жизни.

Риски куда больше постигают женщин, которые чаще страдают гестационным диабетом. Это нарушение углеводного обмена, характеризующееся повышением уровня глюкозы плазмы крови, которое развивается во время беременности. Исследование говорит, что риски можно снизить, если регулярно наслаждаться кофе.

Одна чашка напитка предлагает не только заряд энергии на весь день, но и защитит от диабета 2 типа как женщин, так и мужчин. Для того чтобы убедиться, что кофе поможет и женщинам с гестационным диабетом, исследовательская группа провела эксперименты и методом анамнеза выделила положительные результаты.



Кофе защищает от диабета / Фото Pexels

В исследовании приняли участие 4500 женщин с заболеванием гестационного диабета, которое длилось в течение 25 лет. Результаты показали, что у тех, кто выпивал 1 чашку кофе с кофеином или меньше, риск диабета 2 типа был ниже на 10%, кто пил 2 – 3 чашки – имели на 17% более низкие показатели, а любители 4 и более чашек рисковали на 53% меньше.

Положительный эффект ученые объясняют наличием биоактивных компонентов в кофе, таких как полифенолы, являющиеся природными растительными микроэлементами. Они также могут содержаться в определенных пищевых продуктах: фруктах, овощах, орехах, подсолнечном масле и цельных зернах.

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Интересно, что напиток без содержания кофеина не давал положительных результатов. Возможно, ученым не удалось обнаружить эффект из-за относительно небольшого количества женщин, которые употребляли кофе без кофеина в исследовании.

На этот момент общие выводы свидетельствуют о том, что кофе с кофеином при правильном употреблении (от двух до пяти чашек в день, без сахара и молочных продуктов с цельным жиром/высоким содержанием жира), можно включить в относительно здоровый образ жизни определенной группы население,

– заключает профессор Куйлинь Чжан, директор Глобального центра здоровья азиатских женщин.