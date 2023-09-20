Если младенцы начинают употреблять твердую пищу, то в это время им безопасно давать йогурт. Родителям нужно давать йогурт детям примерно в 6-месячном возрасте. Об этом рассказала педиатрический и неонатальный диетолог Эмбер Родена.

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Твердую пищу следует начинать давать тогда, когда ребенок уже самостоятельно держит голову и проявляет интерес к пище. Прикорм следует прибавлять пока младенцам не исполнится 6 месяцев и они не удвоят свой вес при рождении.

В общем, нет определенного порядка, в котором вы должны вводить разные виды твердой пищи. Йогурт, например, может быть одним из первых продуктов питания вашего ребенка.

Пищевая ценность йогурта для детей

Йогурт имеет много преимуществ для здоровья детей. Он содержит такие питательные вещества, как белок, кальций и фосфор, а также различные витамины.

Йогурт может стать отличным дополнением для детей, которые испытывают трудности с потреблением других твердых веществ или борются с увеличением веса,

– отметила Эмбер Родена.

Доктор медицинских наук и педиатр Пьеретт Мими Пойнсетт говорит, что жирный йогурт – лучший выбор для детей. Детям до 2-х лет следует его употреблять для развития мозга и нервной системы.

Йогурт также может содержать пробиотики (живые культуры), помогающие поддерживать развитие кишечника вашего ребенка. Исследования показывают, что живые культуры в йогурте положительно влияют на состав микробиоты кишечника ребенка и помогают предотвратить диарею.



Детям следует давать еду в 6-месячном возрасте / Фото Pexels

Что нужно знать об аллергии и йогурте

Когда ваш ребенок начинает знакомиться с новыми продуктами, у него могут возникнуть проблемы с аллергией, поскольку молочные продукты входят в число. 9 пищевых аллергий, наиболее часто встречающиеся.

Поэтому важно наблюдать за тем, не будет ли у ребенка признаков аллергии после употребления молочных продуктов. Вводите в рацион ребенка по одному новому продукту за раз и подождите три-пять дней, прежде чем переходить на другой продукт.

Какой йогурт детям употреблять

Младенцы должны есть простой обезжиренный йогурт, сделанный из цельного молока. По данным Консультативного комитета по диетическим рекомендациям, детям до 2 лет не следует давать йогурт с добавленным сахаром.