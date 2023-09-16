Когда детям можно есть яйца

Американская академия педиатрии рекомендует младенцам начинать есть твердую пищу, когда они достигают определенных этапов роста, например, когда они могут держать голову, удвоили свой вес при рождении, открывают рот, видя пищу на ложке, способные удерживать пищу во рту и глотать.

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Обычно эти этапы проходят в период от 4 до 6 месяцев. Введение яиц как первый прикорм может помочь предотвратить развитие аллергии на них.

Диетолог и доктор медицинских наук Сезар Сауза говорит, что за 6 месяцев родители могут безопасно начинать вводить яйца очень маленькими порциями, как и другую твердую пищу.



Детям можно давать яйца с 4-месячного возраста.

Какие питательные свойства яиц

Министерство сельского хозяйства США отметило, что потребление яиц способствует здоровому питанию. Исследование Национального института здравоохранения доказывало, что яйца могут использоваться для компенсации детского недоедания.

Доктор медицинских наук и педиатр Бидиша Саркар говорит, что яйца имеют жизненно необходимые минералы и витамины: витамин А, В12, рибофлавин, фолиевую кислоту и железо.

Кроме того, яйца являются отличным источником холина, необходимого для развития мозга, а также ДГК, что способствует развитию нервов. Яйца содержат полезные жиры, жирные кислоты омега-3 и важные аминокислоты, которые помогают наращивать мышцы.

Все эти витамины и минералы способствуют здоровому росту и развитию ребенка, особенно мозговому и когнитивному развитию.

– отметил врач Сезар Сауза.

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Аллергия у детей на яйца

По данным AAP, аллергия на яйца – распространенная пищевая аллергия. Они встречаются у 2% детей от 1 до 2 лет.

Американская академия аллергии, астмы и иммунологии утверждает, что симптомы пищевой аллергии проявляются в зуде кожи, заложенном ночи, чихании, рвоте, спазмах желудка или диарее.