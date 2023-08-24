Если вы любите плавать, сначала убедитесь, что это безопасно делать, ведь в некоторых случаях лучше отказаться от физической активности, чтобы не ставить свое здоровье под угрозу. Существует целый ряд причин, которые могут помешать купанию.

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Болезнь

Если вы чувствуете себя плохо и болеете, старайтесь держаться подальше от водоемов. Болезнь и истощение приведут к тому, что вы достаточно быстро устанете, а также плавание может помешать вашей иммунной системе эффективно лечить болезнь.

Кроме того, если вы плаваете в бассейне, вы подвергаете риску не только себя, но и других людей, находящихся в помещении.

Ранение

Вы можете невероятно хорошо плавать, когда вы в отличной форме, однако когда вы ранены, очень легко переоценить свои возможности, даже не осознавая этого. Из-за невесомости, которую вы ощущаете во время пребывания в воде, вы можете даже забыть о травме, однако это не значит, что она исчезает.

Единственный случай, когда вы можете заниматься плаванием с ранением – это когда такую реабилитацию назначил квалифицированный медицинский работник. Но если у вас нет справки от врача, лучше отложите походы в бассейн или в водоем до полного выздоровления.

Плохая погода

Несчастные случаи на воде случаются даже с очень искусными пловцами, и очень часто это происходит из-за непогоды. Плавание в холодной воде может привести к простуде или еще более опасной гипотермии, а чрезмерный ветер может сделать воду бурной и непредсказуемой.



Ненастье опасно для плавания / Фото Pexels

Конечно, вам совсем необязательно ожидать солнечную жаркую погоду, но если синоптики прогнозируют непогоду, воздержитесь от плавания.

Плавать наедине

Даже если вы уверены в своих навыках плавания, это не гарантирует, что с вами не может случиться судорога или другая неприятность. Многие пловцы падали или подскользились, и хорошо, если в такой момент рядом будет кто-то, кто может прийти на помощь.

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Именно по этой причине следует избегать купания наедине или в водоеме без присмотра.

Слишком много людей

Так, купание на пляже, где собралось несколько сотен человек, может быть не менее опасным, чем купание наедине. У давки шансы получить ранения серьезно повышаются, а в воде это может быть особенно опасным.