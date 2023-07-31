Коллаген является главным белком, содержащимся в коже, костях и мышцах. Диетологиня Джесс Хиллард рассказала о доказанной эффективности коллагена.

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Уменьшает боль в суставах

"Коллаген – это белок, который уже содержится в мышцах и суставах, поэтому увеличение его потребления может помочь создать дополнительную мягкую поддержку между суставами, уменьшить трение и боль", – отметила диетологиня.

Уменьшает морщинки

Джесс Хиллард рассказала, что коллаген помогает повысить эластичность кожи, при этом уменьшая морщинки. При пероральном применении коллагена увеличивает влажность кожи.

Увеличивает плотность костей

Исследования показали, что коллаген может помочь увеличить плотность, крепкость и структуру костей.

Коллаген помогает снизить риск развития остеопороза в более позднем возрасте, а также риск стрессовых переломов. Повышенное потребление коллагена особенно полезно для женщин в постменопаузе,

– отметила диетологиня.

Способствует здоровью сердца

Коллаген снижает вероятность развития сердечных заболеваний. Диетологиня отметила, что это связано с тем, что коллаген может улучшить структуру артерий, помогающих кислороду течь от сердца по всему телу.

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Помогает прочности соединительной ткани и функции органов

Коллаген играет важную роль в развитии органов и помогает заживлению ран и тканей.

"Доказано, что помогает ускорить процесс заживления травм десен, кожи головы и роговицы. Это связано с тем, что коллаген вызывает увеличение количества фибробластов, которые могут способствовать образованию соединительной ткани", – добавила Джесс Хиллард.