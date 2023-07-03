Если есть оранжевый корнеплод слишком часто, можно столкнуться с неприятными последствиями. Вы могли даже не подозревать, что от чрезмерного употребления моркови ваша кожа может изменить цвет. 24 Канал разбирался, как этот овощ может навредить организму.

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Кому нельзя есть морковь

Здоровый рацион обычно ассоциируется у людей с большим количеством овощей, в том числе и с морковью. Однако у нее много побочных эффектов, о которых вы можете даже не догадываться.

И первый из них – аллергические реакции. Некоторые люди имеют повышенную чувствительность к моркови, и ее употребление может повлечь за собой неприятные, а то и опасные последствия. В частности, вам следует ограничить этот продукт в рационе, если после его употребления у вас появляются сыпи, диарея или отеки. Кроме того, у небольшого количества людей аллерген, присутствующий в морковной пыльце, может вызвать анафилактический шок или крапивницу.

Морковь также содержит много бета-каротина, и хотя вы можете полагать, что это принесет пользу вашему организму, это не так. Слишком большое количество этого витамина может привести к каротинемии, от которой кожа на ладонях и ступнях приобретает желтовато-оранжевый оттенок. Если вы заметили у себя эти симптомы, необходимо немедленно снизить количество моркови в ежедневном питании.



Из-за употребления большого количества моркови может пожелтеть кожа.

Избегать этого овоща следует и людям, которые болеют диабетом, ведь в моркови содержится немало сахара. Он в корнеплоде быстро превращается в глюкозу, которая может быть вредна для людей, страдающих этим заболеванием.

Последние исследования также показали, что морковь может быть опасной для младенцев. Советуют есть меньше моркови и кормящим матерям. Оказывается, что большое количество этого продукта может изменить вкус грудного молока.

Не следует есть слишком много моркови и если у вас есть воспаление тонкой кишки или язвенная болезнь желудка.