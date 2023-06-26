Мед может вызвать не только аллергию, но и ряд других неприятных заболеваний. Особенно он небезопасен для маленьких детей. 24 Канал разбирался, кому лучше избегать меда, чтобы не заболеть.

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Мед может быть опасен

О пользе меда известно уже давно. Диетологи убеждены, что он является антиоксидантом и способствует очищению кожи. Также он улучшает память и помогает бороться со стрессом. Однако этот чрезвычайно полезный продукт может серьезно навредить малышам.

Ученые доказали, что дети до трех лет могут получить аллергию на мед, и этот продукт может быть слишком тяжелым для них. Кроме того, мед может вызвать у маленьких детей и неприятную болезнь – детский ботулизм.

Эта инфекция появляется, когда ребенок проглатывает стойкую форму бактерии с почвой или грязной пищей. Споры ботулизма содержатся, в частности, и в меде. Для взрослых это заболевание не страшно – уже с одного года организм вырабатывает защиту от инфекции.



Мед может стать причиной детского ботулизма / Фото Pexels​

Но дети – не единственная уязвимая категория. Меда следует избегать и людям, имеющим проблемы с печенью, повышенное давление и гипертонию. Диетологи отмечают, что мед очень калорийный, поэтому тем, кто стремится сбросить вес или же болеет ожирением, также следует воздержаться от этого душистого продукта.

Обратите внимание! Мед нельзя класть в горячие напитки вместо сахара. В температуре выше 60 градусов по Цельсию он теряет свои полезные качества. Более того, в кипятке мед может превратиться в вещество, опасное для организма.

Мед может стать вредным и для людей, не имеющих проблем со здоровьем, если его употреблять чрезмерно. Врачи утверждают, что если есть больше, чем три столовые ложки меда в день, можно вызвать сбои в работе поджелудочной железы.