Все микронутриенты – незаменимые компоненты нашего питания, являющиеся главной поддержкой многочисленных биохимических реакций в организме. Все витамины и минералы – это химически активные вещества, а значит – они могут вступать во взаимодействие с другими веществами, то есть приводить к повышению или снижению эффекта от приема витаминно-минеральных комплексов.

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Большие дозы минералов конкурируют за усвоение.

Кальций обычно принимается в сотнях миллиграмм по сравнению с другими минералами. Поэтому добавки с кальцием важно отделять от других минеральных добавок.

обычно принимается в сотнях миллиграмм по сравнению с другими минералами. Поэтому добавки с кальцием важно отделять от других минеральных добавок. Магний также может приниматься в больших дозах, поэтому безопаснее принимать его отдельно .

также может приниматься в больших дозах, поэтому безопаснее . Цинк при длительном приеме в дозе 50 миллиграммов и выше, может вызвать дефицит меди, поэтому при длительном применении препаратов цинка важно добавлять и медь.

Высокие дозы кальция или других минералов (включая магний, определенные формы железа и цинка), могут снизить абсорбцию каротиноидов , таких, как бета-каротин, ликопен и астаксантин из пищевых продуктов и/или добавок. Поэтому пищу или добавки с каротиноидами принимаем в другое время дня, чтобы избежать взаимодействия.

Витамин С может усиливать абсорбцию железа из пищевых добавок и растительной пищи.

Жирорастворимые витамины (A, D, E и K) лучше усваиваются, если принимать их с пищей, содержащей жиры. Прием витамина D во время ужина, а не завтрака, увеличивает уровень витамина D в крови примерно на 50%. Однако другие данные (в основном из исследований на животных), показывают, что умеренные и большие дозы жирорастворимых витаминов снижают всасывание других жирорастворимых витаминов – примерно на 10 – 50% – из-за конкуренции.

Абсорбция витамина K снижается при употреблении с другими жирорастворимыми витаминами.

Усвоение витамина A может происходить лучше при использовании добавок витамина E.

Прием витаминов D, E или K за несколько часов до или после других жирорастворимых витаминов максимизирует их усвоения.

При этом применение некоторых добавок во время еды может уменьшить побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Например, прием магния во время обеда уменьшает риск возникновения диареи, а прием таким образом железа – снижает вероятность расстройства желудка.

Нежелательные взаимодействия обычно возникают при употреблении больших доз витаминов и минералов, при стандартных дозировках такое происходит редко.