От таких средств многие ожидают чудодейственного эффекта, а в результате получают разочарование. Все это из-за неправильного выбора и способа пользования. В нашем материале мы рассказываем, как это изменить.

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Работают ли кремы с гиалуроновой кислотой

Прежде всего, следует разобраться, что же такое гиалуроновая кислота. Это жидкость, которая есть в наших суставах, костях, нервной ткани, биологических жидкостях и коже, там содержится половина всего тела.

Почему все так пытаются восстановить ее баланс, словно она именно та волшебная палочка, от которой мы перестаем стареть? Это связано с тем, что количество жидкости в коже снижается после 25 лет, а к 40 годам ее уровень может упасть в 10 раз. Это часто становится основой для появления сухости и морщин.

Что входит в состав косметических средств

В ухаживающих средствах есть два вида гиалуроновой кислоты: высокомолекулярная и низкомолекулярная, которая также называется гиалуронат натрия. Первый вариант не способен проникнуть дальше рогового и верхнего слоя эпидермиса через большие молекулы.



Польза кремов с гиалуроновой кислотой / Фото Pexels

С низкомолекулярной кислотой все немного проще: молекулы более мелкие, поэтому способны проникать глубже и стимулировать фибробласты, продуцирующие гиалуроновую кислоту. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота дешевле, а значит, ее чаще можно встретить в средствах по уходу. Часто ее миксуют с более дорогим соответствием лучшего действия.

Как работают средства по уходу

Если в составе только бюджетный представитель гиалуроновой кислоты, ваша кожа станет здоровой и гладкой только поверхностно, для длительного эффекта этого недостаточно. Более того, после вечернего умывания кожа будет такой же сухой, как до нанесения "чудодейственного крема".

Правда, нивелировать эффективность таких кремов не стоит, ведь средство все же будет образовывать защитную пленку на коже и защитят от агрессивного воздействия температур и других внешних факторов. Кремы с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой обойдутся куда дороже. Здесь следует отметить, что ждать моментального эффекта не стоит, но для образования собственной жидкости нужно время.



Как работают кремы с гиалуроновой кислотой / Фото Pexels

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Как правильно наносить кремы

Чтобы активные компоненты проникли глубже в кожу, ее нужно качественно очистить: умойте лицо водой, используйте тонизирующее средство, а затем смело наносите омолаживающий крем. В холодное время крему следует дать время хорошо проникнуть в кожу. Перед выходом из дома лучше не наносить средство, ведь оно притягивает воду, что при низких температурах может привести к появлению трещин.