Полезные свойства чая матча

Матча поддерживает сбалансированный уровень холестерина и здоровье сердца. Он также поддерживает функцию печени. Матча содержит хлорофилл, пигмент, отвечающий за его яркий зеленый цвет. Хлорофилл помогает вымывать токсины и тяжелые металлы из организма, что может помочь в поддержании здоровой функции печени.

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"Матча содержит катехины, тип антиоксиданта, который помогает нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить окислительный стресс, что, возможно, снижает риск развития рака", – говорит консультант. Сара Ольшевски.

Некоторые исследование показывают, что матча может улучшить чувствительность к инсулину помогая регулировать уровень сахара в крови и снижая риск развития диабета 2 типа.

Матча также содержит L-теанин, аминокислоту, способствующую расслаблению и концентрации внимания.



Чай матча полезен для организма / Фото с Good Housekeeping

Другие исследования доказывают, что катехины, содержащиеся в матче, могут помочь в контроле веса за счет повышения метаболизма и окисления жиров. Кофеин в матче также может способствовать увеличению термогенеза, что приводит к небольшому повышению скорости метаболизма. Кофеин в матче обеспечивает приток энергии, что может улучшить физическую работоспособность.

"Содержимое кофеина в матче выше, чем в обычном зеленом чае, но ниже, чем в кофе, что обеспечивает мягкий, устойчивый приток энергии без упадка сил, часто связанных с кофе", – отметила Сара Ольшевски.