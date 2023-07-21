Начиная давать детям в рацион разнообразные твердые продукты, родители знают, что виноград вызывает одышку, коровье молоко или десерты с высоким содержанием сахара – плохо перевариваются, впрочем не все знают, что детям не слишком полезно есть мед.

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Почему детям нельзя есть мед

Мед может содержать споры микробов Clostridium botulinum. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), это может вызвать ботулизм – серьезное заболевание, поражающее нервы организма.

Симптомы детского ботулизма могут возникнуть через несколько часов или дней после того, как ребенок съест мед. К ним относятся вялость, запор, плохой аппетит, затрудненное дыхание, проблемы с проглатыванием, "вялость" тела и ослабленный мышечный контроль. Тяжелые случаи могут привести к обезвоживанию организма и пневмонии.

Врачи диагностируют ботулизм с помощью ряда тестов и часто лечат в отделении интенсивной терапии.

Когда детям можно давать мед

Эти бактерии не вредны для взрослых и детей в возрасте от 1 года. Но они могут привести к серьезным заболеваниям у детей, чья пищеварительная и иммунная системы еще слаба.

Педиатры рекомендуют подождать, пока вашему ребенку исполнится не менее 12 месяцев, прежде чем давать ему мед. Кроме того, до 1 года избегайте продуктов, содержащих мед как ингредиент.



Мед можно давать детям от 1 года / Фото с My Baby Nursery