Кофе пьют очень много людей – почти 75% населения США употребляют его периодически, а 50% пьют его каждый день. Кофе содержит кофеин и другие соединения, повышающие энергию и бдительность, однако этот утренний ритуал может испортить ваш день.

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Как кофе может навредить

Кофе действительно стимулятор, однако он может не дать вам ожидаемого эффекта. Но дело может быть не только в самом напитке, но и в вашем образе жизни. Именно из-за этих пагубных привычек кофе может вызвать у вас только сонливость.

Прежде всего, усталость может вызвать недостаток сна. Часто люди недосыпают, а затем пытаются компенсировать это крепкими напитками. Однако депривация сна не только снижает бдительность и замедляет реакции, но и нейтрализует действие кофеина.

Поэтому употребление большего количества кофе для того, чтобы преодолеть усталость, может повлечь обратный эффект. В частности, это может испортить ваш сон на следующий день, а это приведет к еще большей усталости.



Кофе не может заменить здоровый сон / Фото Pexels

Еще одна вероятная причина сонливости после кофе – регулярное ее употребление. Чем чаще вы пьете кофе, тем больше вероятность того, что у вас разовьется толерантность к напитку. Как следствие, с течением времени вы можете не иметь такой же эффект от того же количества кофе, что и раньше.

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Кроме того, кофе является мощным мочегонным средством и может привести к потери жидкости в организме. Легкое обезвоживание может снизить когнитивные способности, увеличить напряжение и тревожность и, как результат, привести к усталости.

Если вы пьете кофе утром, может способствовать устойчивости организма к инсулину и ухудшает способность переносить глюкозу. Так кофе делает вас чувствительными к сахару и углеводам. Когда уровень сахара резко падает впоследствии, вы можете почувствовать усталость и истощение.