Если вы подверглись модным тенденциям и стали вместо горячего чая есть мороженое во время болезни, остановитесь на минуту и убедитесь, что вы делаете все правильно. У этого метода, естественно, есть много преимуществ, но также не хватает и недочетов. О том, стоит ли употреблять мороженое для облегчения боли в горле, рассказала доктор медицинских наук. Ли Ааронсон.

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Помогает ли мороженое при простуде

Если вы съедите немного холодного мороженого, когда у вас болит горло, скорее всего, вы действительно почувствуете облегчение. Дело в холоде, покрывающем ваше горло и временно успокаивающее его. Но общий эффект от мороженого достаточно кратковременный, и один ингредиент в нем может даже усугубить вашу болезнь.

Оказывается, сахар, которого в большинстве видов мороженого достаточно много, может привести к тому, что воспаление в вашем организме усилится, а иммунитет ослабится.

Разнообразны исследования предполагают, что сахар не слишком хорошо влияет на иммунную систему, ведь он действительно может ослабить способность организма бороться с различными инфекциями. Особенно важно избегать сахара, если причиной боли в горле вирус или бактерия.



Сахар может навредить во время болезни / Фото Pexels

К счастью, мороженое можно заменить более полезными холодными соответствиями.

Сорта с низким уровнем сахара. Если вам удастся найти мороженое, в котором будет немного сахара, или альтернативу, которая вообще его не содержит, это может успокоить ваше горло и не нанести вред иммунной системе.

Если вам удастся найти мороженое, в котором будет немного сахара, или альтернативу, которая вообще его не содержит, это может успокоить ваше горло и не нанести вред иммунной системе. Варианты без молочных продуктов. Если вы имеете непереносимость лактозы, вы можете испытать дополнительный стресс при употреблении мороженого, и это точно не пойдет на пользу вашему выздоровлению. Зато вы можете поискать мороженое, которое производят на кокосовом или миндальном молоке, и тогда любимое лакомство не принесет вам дополнительных проблем.

Если вы имеете непереносимость лактозы, вы можете испытать дополнительный стресс при употреблении мороженого, и это точно не пойдет на пользу вашему выздоровлению. Зато вы можете поискать мороженое, которое производят на кокосовом или миндальном молоке, и тогда любимое лакомство не принесет вам дополнительных проблем. Фруктовые сорбеты. Обычно сорбеты, производимые на основе фруктов, содержат гораздо меньше жира, поэтому они будут несколько более легким вариантом для борьбы с болью в горле. Часто эти сладости также готовят из настоящих фруктов, что может обеспечить вас дополнительными витаминами и антиоксидантами, которые нужны для борьбы с болезнью.

Холодная или горячая еда?

Если вы задумались над вопросом, что помогает от боли в горле лучше, то здесь нет точного ответа. И та и еда может предложить свои преимущества для успокоения горла, и они будут отличаться от человека к человеку. Некоторые исследования показывают, что температура пищи существенно не влияет на состояние участников эксперимента